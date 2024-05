CS – Premio Orticola-iO Donna 2024 a Silvia Arnaud Ricci. Il Sindaco di Alassio Marco Melgrati: congratulazioni per questo nuovo e importante riconoscimento

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 Premio Orticola-iO Donna 2024 a Silvia Arnaud Ricci. Il Sindaco di Alassio Marco Melgrati: congratulazioni per questo nuovo e importante riconoscimento

“A nome mio e dell’Amministrazione Comunale di Alassio desidero esprimere le più vive congratulazioni a Silvia Arnaud Ricci per il prestigioso premio Orticola – iO donna 2024 da lei ricevuto in occasione della celebre manifestazione dedicata al verde che si tiene ogni anno a Milano. Un riconoscimento importante, che – dopo la premiazione nel 2022 dei Giardini di Villa della Pergola, nominati il “Parco più bello d’Italia” – sottolinea nuovamente l’eccezionale passione e dedizione di Silvia Arnaud Ricci e della sua famiglia nel recuperare e valorizzare un patrimonio di inestimabile valore paesaggistico e storico, così significativo per la nostra città e per l’intero Paese. Un grazie speciale per il contributo offerto in maniera straordinaria ad Alassio”.

Così il Sindaco di Alassio Marco Melgrati alla notizia del prestigioso riconoscimento conferito in occasione di Orticola 2024 a Silvia Arnaud Ricci, premiata per il suo impegno nel restituire tratti importanti del patrimonio paesaggistico e storico dell’Italia.

