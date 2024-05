COMUNICATO STAMPA PANATHLON AREA 11 CAMPANIA

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 L’onorevole Paolo Santulli è il nuovo Governatore dell’Area 11 Campania del Panathlon International per il quadriennio 2024/2027.

Paolo Santulli, già presidente del Panathlon Club Caserta e viceGovernatore uscente dell’Area Campania del sodalizio, è stato eletto al vertice regionale del club, nel corso dell’Assemblea Straordinaria elettiva che è stata ospitata dal Circolo Canottieri Irno di Salerno, alla quale hanno partecipato i presidenti dei Panathlon della Campania: Lucia Scrima (Ariano Irpino), Giosuè Vitagliano (Campi Flegrei), Giuliano Petrungaro (Caserta), Liberato Esposito (Costiera Sorrentina & Vesuvio), Flora Scelza (Fracta Major Atellano), Alfonso Pepe (Napoli) e Vincenzo Todaro (Salerno), presenti per delega Danila Vitale (Benevento), Umberto Asprino (Caudium), Paolo Cupo (Neapolis). Ai lavori hanno partecipato inoltre il Vice Presidente Nazionale Distretto Italia Francesco Schillirò, il Presidente del Collegio di Garanzia Statutaria Distretto Italia Franco Capasso e per l’Area 11 Campania il Vice Governatore Guido Milanese, il Presidente del Collegio di Garanzia Statutaria Adolfo Maiello, il Consigliere Segretario Alfonso Pepe ed il Consigliere Tesoriere Lucia Scrima. I lavori sono stati aperti dal Vice Governatore Vicario Guido Milanesi. Prima del voto sono intervenuti Liberato Esposito, Paolo Santulli, Franco Capasso, Enzo Todaro, Flora Scelza e Lucia Scrima.

Al termine della votazione, Paolo Santulli neo eletto Governatore ha poi nominato la sua squadra che sarà composta dal Past Governatore Francesco Schillirò, dal Vice Governatore Vicario Guido Milanesi, dal Vice Governatore Lucia Scrima, dal Consigliere Segretario Alfonso Pepe, dal Consigliere alla Comunicazione e Divulgazione Danila Vitale, dal Consigliere Cerimoniere Hubert Bowinkel e dal Consigliere Tesoriere Lucia Scrima. Il neo eletto Governatore ha poi nominato Enzo Todaro Governatore Emerito e il giornalista Lucio Bernardo addetto stampa ed ha poi rivolto ai presenti il suo saluto ed i suoi ringraziamenti per l’elezione.

“L’elezione di Paolo Santulli al vertice del Panathlon regionale -commenta con soddisfazione il Delegato Coni Caserta Michele De Simone – è un successo dello sport casertano, di cui il nuovo Presidente è un qualificato esponente. Per anni coordinatore di Educazione Fisica al Provveditorato agli Studi, poi eletto deputato per un paio di legislature, più volte consigliere e assessore comunale ad Aversa, è stato Presidente del Panathlon Caserta Terra di Lavoro e sostenitore di numerose attività agonistiche nella sua città natale di Aversa, a cominciare dalla pallavolo e seguita nei tempi più recenti dalla sponsorizzazione dell’Arca Atletica Aversa, una delle società di primo piano a livello regionale e nazionale. Di grande impegno anche l’attività nel mondo dell’ippica con un qualificato allevamento di cavalli da corsa ed un periodo di dirigenza a livello nazionale dell’organismo di categoria. Ruoli questi che gli hanno fatto attribuire per il 2024 quest’anno la Stella d’Oro del Coni al merito Sportivo, che gli verrà consegnata nella tradizionale cerimonia di fine anno”. “Significativa -aggiunge De Simone- anche la nomina in qualità di Addetto Stampa del casertano Lucio Bernardo, fiduciario dell’Unione Stampa Sportiva Italiana e da anni portavoce del Coni di Caserta”.

