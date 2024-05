ultime attività del mese

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Mercoledì 29 ore 16.45

Il Leggio del mare incontra: Stefano Silvio Dragani

Frammenti di vita Viaggio attraverso il continente africano e…all’interno di noi stessi . ed. Narrandi.

Presenta Anna Maria Vanalesti

Africa. Colori. Natura. Lavoro. Guerre. Luce. Tramonti sulla savana. I frammenti di vita sono dei racconti di viaggio su un continente enorme,

forse mal conosciuto, ricco di tradizioni, di contraddizioni. Uno sguardo all’Africa attraverso l’amore dell’autore per tutti i paesi del continente.

Venerdì 31 ore 17.00

Parola d’Autore: Francesco Speranza Il ladro di rose, Santelli editore

«Eravamo in cerca di seduzioni ogni giorno che si rispetti. Era stato bello essere invasati e posseduti. Quel disporsi al mondo aperti e friabili

come dolci da agguantare rappresentava la vera nostra forza di giovani attratti da ogni nuova reliquia d’esperienza.

Quel mistico abbandono creativo che ogni arte che ti cattura esprime. Il mondo poteva possederci, come noi ci illudevamo di possedere il mondo.

Eravamo alla mercé di ogni splendida attrazione che catturava la nostra attenzione e che ritenevamo degna di sedurci a tempo illimitato».

Intreccio di racconti e vissuti tra passato e presente, Il ladro di rose narra la storia della famiglia Salvati, e in particolare di Giacomo, perseguitato

– in età adulta – da errori commessi da ragazzo. Sarà solo il ritrovamento fortuito di uno scritto inedito a far luce sul suo passato, catapultando i suoi figli

nei meandri malavitosi di Roma e provincie laziali del periodo post-sessantottino, sulle sue tracce invisibili di epiloghi inaspettati.

Donatella Zapelloni

Responsabile delle Attività culturali

e della Comunicazione

Biblioteca Elsa Morante