MEMO – A Rovereto nasce “Officine27”. Nuova iniziativa della cooperativa Impronte. Domani, sabato 25 maggio, l’inaugurazione

Al 27 di via Lungo Leno Destro a Rovereto nasce “Officine27”.

E’ una nuova impronta del percorso di Impronte, cooperativa sociale nata due anni fa dall’unificazione de “Il Ponte” e “Iter”.

“Officine27 è la rigenerazione di un luogo storico della cooperativa, dal punto di vista fisico, metodologico, culturale e sociale – viene spiegato dai responsabili di Impronte – Officine27 interpreta la filiera del pedagogista Andrea Canevaro con la costruzione di spazi operosi per le persone che, quotidianamente, vivono questo luogo tramite la connessione di relazioni e attività produttive”.

L’evento inaugurale è in calendario DOMANI

sabato 25 maggio alle ore 11.00

in via Lungo Leno Dx numero 27 a Rovereto

Si inizierà con gli interventi della presidente della cooperativa Impronte, Serenella Cipriani, e del direttore Filippo Simeoni.

