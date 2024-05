Cs. n.276 Il 30 maggio la facciata del comune si colorerà di rosso per la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

Il 30 maggio la facciata del comune si colorerà di rosso

per la Giornata Mondiale della Sclerosi MultiplaAISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) nel periodo che va dal 25 maggio al 2 giugno organizza la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, un appuntamento annuale che ha l’obiettivo di sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sui temi legati alla Sclerosi Multipla, malattia cronica, imprevedibile e complessa. In Italia ne sono colpite 140 mila persone.

Il 30 maggio si celebra la “Giornata Mondiale della SM” ed in tale occasione, a Ragusa, la facciata del comune verrà illuminata di rosso, individuato come colore simbolo della campagna di lotta a questa patologia.

Il primo giugno, sempre in occasione della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, in piazza Duca degli Abruzzi, angolo piazza Torre, a Marina di Ragusa, dalle 9.30 alle 12 sarà allestito un “punto di solidarietà e di sensibilizzazione” per la Sclerosi Multipla.

