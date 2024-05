(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 *ZANGRILLO: NEL 2024 ALTRE 170 MILA ASSUNZIONI, UN NEW DEAL PER VERA

MODERNIZZAZIONE P.A.*

“*Nel decennio del blocco del turnover che ha seguito la crisi del debito

sovrano la pubblica amministrazione italiana ha perso circa 300 mila

persone. Il rapporto tra dipendenti pubblici e il totale degli occupati in

Italia è intorno al 13%, più basso rispetto alla media degli altri Paesi

Ocse che si attesta invece quasi al 19%. A questo aggiungiamo l’impatto che

avrà sulle nostre amministrazioni il fenomeno della transizione demografica

della pubblica amministrazione, in un ordine di grandezza che non si era

mai verificato: in Italia il 16,5% dei dipendenti pubblici raggiungerà

l’età pensionabile entro i prossimi 5 anni. Questo dato deve farci capire

che abbiamo di fronte un’opportunità unica per rinnovarci. E anche per

questo motivo abbiamo avviato una stagione di nuovi inserimenti e di nuova

linfa. Anche nel 2024, come nell’anno appena trascorso, assumeremo 170 mila

persone. Un impegno straordinario che credo possa renderci protagonisti di

un vero e proprio New Deal che potrà rendere possibile di una vera

modernizzazione della pubblica amministrazione*”. Lo ha detto il ministro

per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo con un

videomessaggio al workshop delle riviste *Azienda Pubblica* e *Mecosan

“*Innovare

al tempo della policrisi*” *in corso oggi e domani all’*Università LUMSA.*

[image: facebook]

[image: twitter]

[image: linkedin]

[image: instagram]

Privo

di virus.www.avast.com

_______________________________

*Ai sensi del Regolamento UE 2016/679

(GDPR) e delle Linee Guida per posta elettronica ed Internet del Garante