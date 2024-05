(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 *ZANGRILLO: CON RAFFORZAMENTO P.A. RISPARMIO 65 MLD ANNO PER STATO E 2 MLD

PER IMPRESE*

*“La Commissione Europea, nella comunicazione sul rafforzamento dello

spazio amministrativo europeo, il ComPAct, ha riconosciuto che non può

esserci buona crescita senza buona amministrazione. Secondo questo

documento, gli Stati membri rafforzando la propria capacità amministrativa

potrebbero arrivare a risparmiare fino a quasi 65 miliardi di euro

all’anno, mentre le imprese potrebbero ridurre i propri costi di oltre 2

miliardi di euro all’anno. Tutto questo se le procedure per creare

un’azienda fossero allineate a quelle degli Stati più virtuosi. Quindi

direi che rafforzare la nostra pubblica amministrazione, dotarla di quelle

capacità necessarie per governare il cambiamento, rende le nostre

Istituzioni a prova di futuro. Non è soltanto un’aspirazione legittima, ma

anche un traguardo possibile soprattutto grazie alle risorse offerte dal

PNRR che assommano 18 miliardi per l’innovazione amministrativa e la

digitalizzazione dei servizi pubblici. Un ammontare che è superiore al 70%

delle risorse destinate agli altri 26 Stati membri”*. Lo ha detto il

ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo con

un videomessaggio al workshop delle riviste *Azienda Pubblica* e

*Mecosan “*Innovare

al tempo della policrisi*” *in corso oggi e domani all’*Università LUMSA*.

