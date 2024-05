[Rugby Notizie] Serie A Elite Maschile, ultimi biglietti a 10€ per la Finale del 2 giugno a Parma

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2024

Serie A Elite Maschile, ultimi biglietti a 10€ per la Finale del 2 giugno a Parma

Lo Stadio “Sergio Lanfranchi” di Parma torna a tingersi di tricolore in occasione della Festa della Repubblica di domenica 2 giugno (ore 17.30, diretta Rai2/DAZN) giorno in cui la casa delle Zebre Parma ospiterà la Finale della Serie A Elite Maschile 2024, assegnando il novantatreesimo titolo di Campione d’Italia.

Rugby Viadana 1970 e Petrarca Rugby si sfidano in un’inedito scontro per il titolo, con i Leoni mantovani che tornano a lottare per lo scudetto dopo un’attesa durata quattordici anni mentre il Petrarca disputa la quarta Finale consecutiva.

Per questa “prima” assoluta il pubblico del rugby italiano si è dato appuntamento a Parma, da tre anni tappa fissa della Finale maschile, per un pomeriggio di celebrazione dello spirito e dei valori che caratterizzano il rugby italiano.

A undici giorni dal calcio d’avvio di Viadana v Petrarca tre dei quattro settori del “Lanfranchi” sono già soldout, con la sola Tribuna Sud che presenta le ultime, residue disponibilità con tagliando in vendita a 10€.

Per acquistare i biglietti ancora disponibili per la Finale, è possibile visitare la pagina dedicata su Federugby.it ( https://newsletter.federugby.it/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=648&userid=218853&mailid=5627 )

