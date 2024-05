presentazione PROGETTO AMAP “MANGIASTORIE ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITA’”,

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

in occasione della GIORNATA NAZIONALE BIODIVERSITA’ DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE, AMAP – Agenzia per l’Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca presenterà il progetto “MANGIASTORIE ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITA’”, un docufilm ideato per raccontare le Marche attraverso i tre ingredienti più importanti: unicità del territorio, qualità dei prodotti tipici e genio di chi li trasforma in esperienze gastronomiche.

Il progetto intende valorizzare i prodotti della biodiversità agraria e dell’attività dei suoi agricoltori custodi, attraverso la creazione di piatti che portano in tavola i sapori di un tempo che rischiano di essere dimenticati. Attraverso gli itinerari culinari che verranno proposti da cinque chef, lo spettatore prenderà parte ad un viaggio emozionante nei territori delle provincie marchigiane, che lo condurrà dalle montagne fino al mare, esplorando le diverse sfumature della cucina locale e scoprendo l’autenticità dei prodotti della biodiversità agraria in ogni tappa del percorso.

Insieme alla proiezione del documentario verrà presentato un calendario di eventi per la promozione del progetto che si svilupperà attraverso proiezioni nelle sale cinematografiche, teatri storici locali, nei ristoranti delle chef coinvolte e in location dedicate al fine di promuovere il tema della biodiversità agraria.

Per la sua presentazione è stata convocata una conferenza stampa contestualmente all’evento di presentazione, lunedì 20 maggio, alle ore 11:30, presso la sede AMAP Via T. Edison, 2 – 60027 Osimo – AN.

Interverranno:

Assessore Agricoltura

Presidente AMAP

Presidente Fondazione Marche Cultura

Francesca Severini: direttore AMAP

Ambra Micheletti: responsabile progetto Biodiversità agraria

Davide Mancini: regista Mangiastorie

Sabrina Tuzi, Maria Vittoria Griffoni, Giulia Carnaroli, Michela Domizi e Barbara Settembri: le 5 chef coinvolte nel docufilm

A seguire una piccola degustazione di biodiversità agraria proposta dalle chef.

