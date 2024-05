Gli edifici monumentali si colorano per sensibilizzare su alcune patologie altamente impattanti

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 Gli edifici monumentali si colorano per

sensibilizzare la cittadinanza su alcune

patologie altamente impattanti

Livorno, 17 maggio 2024 – Questa sera il Palazzo Comunale sarà illuminato di

blu, in occasione della Giornata Internazionale sulle

Neurofibromatosi, che il 17 maggio si tiene in contemporanea in tutto

il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa sindrome

genetica. La neurofibromatosi è una malattia rara che si manifesta in

diverse forme, a volte in maniera esteriormente visibile a volte in

maniera invisibile, ma sempre con effetti molto gravi per chi ne è

affetto, con scarse possibilità di cura. L’Amministrazione comunale di

Livorno ha così deciso di aderire alla richiesta di illuminare un

monumento storico rappresentativo (“Shine a light on NF”) pervenuta

dall’Associazione LINFA OdV con sede nazionale a Padova, per

contribuire a diffondere consapevolezza sulle enormi difficoltà che i

pazienti con neurofibromatosi affrontano ogni giorno.

Sempre stasera, venerdì 17 maggio, il Gazebo della Terrazza Mascagni

sarà illuminato di rosso per per celebrare il #REDS4VEDS Giornata di

sensibilizzazione sulla sindrome di Ehlers-Danlos, in particolare

quella di tipo vascolare (vEDS), la tipologia più severa di questa

patologia.

Sindrome di Ehlers-Danlos (EDS) e Disturbi dello Spettro Ipermobile

(HSD), sono condizioni complesse e multisistemiche prive di cura, che

provocano disabilità invisibili altamente impattanti nella vita quotidiana

di chi ne è colpito. L’AISED (Associazione Italiana Sindrome di Ehlers-

Danlos Onlus con sede presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda

dell’Università Statale di Milano, in qualità di associazione

rappresentante delle persone affette da tali disturbi, partecipa alla

campagna di sensibilizzazione internazionale “Light it Up”, e per

celebrare questa giornata ha ricevuto il supporto del Comune di Livorno.

Domenica 19 maggio, invece, il Palazzo Comunale sarà illuminato di

viola per celebrare la Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie

Croniche Intestinali (MICI) che si celebra ogni anno il 19 maggio.