A Montemurlo il laboratorio di Lego History racconta la storia del territorio

L’appuntamento è per mercoledì 22 maggio ore 17 alla biblioteca “B. Della Fonte”

Mercoledì 22 maggio alle 17 alla biblioteca comunale Bartolomeo Della Fonte (piazza Don Milani, 1) si svolgerà un nuovo appuntamento con la brick history a Montemurlo, promosso dall’amministrazione comunale; sarà presente l’assessore alla memoria.

La storia raccontata e ricostruita con i famosi mattoncini che, fra ricerca e gioco, diventano un potente strumento per condividere la storia con tutti.

La Fondazione CDSE ha creato due kit appositi, uno dedicato alla Resistenza e lotta di liberazione nel pratese, che è già stato protagonista di un laboratorio lo scorso anno, e uno che racconta la memoria del lavoro: l’ambiente di fabbrica, i macchinari tessili, la storia del movimento operaio e la conseguente nascita dell’antifascismo e della Resistenza nelle fabbriche con riunioni clandestine, proteste sindacali, sciopero del marzo 1944.

I laboratori di lego history sono introdotti da un racconto storico a cura del CDSE che, attraverso fonti fotografiche e testimonianze d’archivio, presenta il tema. Nel pieno spirito della Public History, ai partecipanti non saranno fornite istruzioni di montaggio, ma sarà data piena libertà di creare diorami che rappresentino ciò che è stato appreso durante la lezione introduttiva. I mattoncini possono rivelarsi un potente strumento per trasmettere contenuti di pedagogia civile e si stanno affermando come una nuova forma per rappresentare il passato, in quanto medium espressivo e comunicativo capace di raggiungere un pubblico intergenerazionale, e come attività di didattica ludica, che sfrutta le potenzialità e l’attrattività dei brick.

Fabiana Masi

Ufficio stampa Comune di Montemurlo