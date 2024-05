VISITA IN PREFETTURA DI GORIZIA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO FERRO

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Wanda Ferro, ha effettuato questo pomeriggio una visita presso la Prefettura di Gorizia, incontrando il Prefetto Raffaele Ricciardi.

Erano inoltre presenti la Senatrice Francesca Tubetti, il Questore di Gorizia Luigi Di Ruscio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Massimiliano Bolis, il Comandante del Nucleo di Polizia Economico della Guardia di Finanza Ten. Col. Alberto Raffaele Cavallo, il Dirigente della IV Zona della Polizia di Frontiera di Udine Gianluca Greco, il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale di Trieste Giorgio Baccilieri, il Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Trieste Mariella Colasanto ed il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Ing. Pierpaolo Gentile.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate le tematiche relative ai controlli attualmente in corso ai valichi confinari con la Slovenia disposti dopo la sospensione del trattato di Schengen, valutandone esiti e modalità, alla situazione del Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo e del limitrofo Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo e, più in generale, alla presenza di cittadini stranieri nel territorio provinciale.

Il Sottosegretario Ferro ha particolarmente apprezzato la coesione che le autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, sotto il coordinamento del Prefetto, dimostrano quotidianamente e gli eccellenti rapporti con gli omologhi organismi sloveni, pur in presenza di una generalizzata e consistenza carenza di personale, problematica comune a tutte le Istituzioni presenti, anche in prospettiva degli eventi che verranno realizzati nel territorio in occasione della celebrazione delle città di Nova Gorica (Slovenia) e Gorizia quali “Capitale Europea della Cultura 2025”.

È stato pertanto auspicato che gli organici territoriali possano essere rinforzati in previsione di tale appuntamento, che nel 2025 richiamerà a Gorizia e provincia un notevolissimo numero di persone e di personalità, attratti dai numerosissimi eventi programmati.