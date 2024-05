Serie A Baseball – Resoconto, risultati e classifica 4^ giornata girone A – partite giovedì 16/05

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 Allo stadio “Serravalle” va in scena il primo atto quarta giornata di serie A tra San Marino e UnipolSai Bologna, nel replay della finale scudetto 2023 vinta dalla squadra di Frignani. Questa volta sono i Titani a conquistare gara-1 con il risultato di 8-2, portandosi momentaneamente al primo posto solitario. Line-up casalingo in stato di grazia: sugli scudi Diaz (3 su 3) e Batista (2 su 4 con 3 RBI).

San Marino si prende gara-1 della serie contro UnipolSai Bologna – Federazione Italiana Baseball Softball

Gli uomini di Bindi si aggiudicano 8-2 l’anticipo casalingo della quarta giornata del girone A, portandosi momentaneamente al primo posto solitario. Domani al via gara-2 al Gianni Falchi

Risultati giovedì 16 maggio

4^ giornata girone A:

San Marino-UnipolSai Bologna 8-2

Così in campo venerdì 17 maggio:

Venerdì (ore 20): Parmaclima-Big Mat Grosseto, Bbc Grosseto-Hotsand Macerata, UnipolSai Bologna-San Marino

La classifica: San Marino (8-2) .800; Parma (7-2) .778; Bologna (7-3) .700; Macerata (4-5) .444; Bbc Grosseto e Bsc Grosseto (1-8) .111.

In allegato: il San Marino festeggia Tromp dopo il fuoricampo che ha aperto le marcature dell’incontro e un’azione difensiva (credit: Photobass)

