(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 LA SCENA CONTEMPORANEA A SIENA:

TORNA IN-BOX DAL VIVO

Dal 23 al 25 maggio il festival ideato da Straligut e ospitato dal Comune di Siena

Giovedì 16 maggio alle 11:30, presso la Sala Consiliare del Palazzo del Rettorato di Siena, ha

avuto luogo la conferenza stampa di presentazione di In-Box dal Vivo, fase finale di

selezione del bando In-Box 2024/25 dedicato alla valorizzazione e promozione del talento

emergente nel panorama teatrale. L’evento si svolgerà dal 23 al 25 maggio e intende essere

non solo un momento di confronto per addetti ai lavori ma anche una festa teatrale aperta a

tutta la città. Il Progetto è sostenuto dal Comune di Siena, dalla Regione Toscana,

da Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, dall’Università di Siena, ed è riconosciuto dal

Ministero della Cultura.

Presenti alla conferenza oltre a Francesco Perrone e Fabrizio Trisciani, presidente e direttore

artistico di Straligut: Cristina Scaletti, presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus e

per l’Università di Siena Chiara Mocenni, delegata del Rettore alla Terza Missione e Public

Engagement.

In-Box dal Vivo giunge alla sua decima edizione (l’ottava a Siena) e ancora una volta

propone al pubblico senese una selezione di spettacoli fra i più interessanti del teatro

emergente italiano. I partner che compongono la rete (teatri, festival, rassegne, circuiti

regionali e soggetti istituzionali diffusi su tutto il territorio nazionale) individuano ogni anno

una rosa di spettacoli particolarmente meritevoli che faticano a trovare spazio e offrono loro

la possibilità di girare l’Italia teatrale. Dopo un meticoloso processo di selezione su oltre 400

candidature pervenute, per l’edizione 2024 sono state selezionate otto compagnie

provenienti da tutta Italia: gli artisti si esibiranno nei teatri cittadini (Teatro dei Rinnovati e

Teatro dei Rozzi, messi a disposizione dal Comune di Siena) davanti alle giurie, agli

operatori, alla stampa e al pubblico».

«Sono felice di proseguire nella collaborazione con una realtà così viva e attiva come quella

rappresentata da Straligut oggi nel mondo del teatro emergente – ha sottolineato Vincenzo

Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena – ospitare compagnie provenienti da tutta

Italia all’interno dei nostri teatri è il segno inequivocabile di quanto serva investire sulla

ricerca artistica e sulle nuove proposte, un lavoro che Straligut porta avanti da anni con

grande professionalità e dedizione».

«La bioluminescenza, ovvero la capacità di generare luce da parte degli organismi viventi, è al

centro della copertina di questa edizione, sulla quale campeggiano dei bizzarri funghi luminosi.

– raccontano Francesco Perrone e Fabrizio Trisciani di Straligut Teatro. Si tratta di un’opera

realizzata grazie all’interazione fra intelligenze umane e AI e racconta bene la vitalità della

scena emergente italiana, quella che viene sostenuta da In-Box e che spesso, nonostante tutto,

come i nostri funghi, riesce a risplendere nel buio, che sia della notte o di una sala teatrale».

La peculiarità di In-Box è da sempre quella di sostenere la ricerca artistica e la dimensione

professionale degli artisti emergenti tramite l’assegnazione di repliche a cachet. Durante

l’evento, i partner potranno valutare dal vivo i lavori dei finalisti e selezionare le proposte da

inserire nella programmazione dei rispettivi teatri: in questo modo saranno distribuite le 90

repliche messe in palio per questa edizione. Il festival rappresenta dunque una grande

opportunità per le compagnie selezionate che avranno la possibilità di esibirsi durante la

stagione 2024/25, nelle numerose “piazze” che compongono la rete.

«Una vetrina importante per premiare il talento con opportunità di lavoro concrete. In-Box ricorda la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – da anni

rappresenta questo: una manifestazione partecipata e di richiamo nazionale, un’occasione per il

teatro emergente, per gli operatori del settore, per i critici e per tutti coloro che concorrono alla

diffusione della cultura teatrale».

Ad aprire quello che, oltre a essere fase finale di selezione del bando (23-25 maggio) è a tutti

gli effetti un festival aperto alla città e una fiera/vetrina di rilievo nazionale per quel che

concerne il teatro contemporaneo, Sei la fine del mondo (letteralmente) di Annachiara Vispi

(giovedì 23, 18:30), uno spettacolo multidisciplinare che unisce parola, corpo e video per

raccontare il pensiero ecofemminista, secondo il quale esiste una correlazione tra il degrado

della natura e la subordinazione delle donne. Si continua con The Barnard Loop, la proposta di

DispensaBarzotti (giovedì 23, 21:30): in quest’opera dal forte impatto visivo il protagonista

prende coscienza della propria realtà interiore cercando un equilibrio apparente nell’incoerenza

delle sue emozioni, dei suoi desideri e dei pensieri che sopraggiungono durante la notte.

Tecnicismi&Baldoria di Enoch Marrella (venerdì 24, 16:00), è una “performance per addetti

ai lavori”, una riflessione sul teatro ironica e autoreferenziale alla ricerca di un pubblico

perfetto, che probabilmente non esiste. La compagnia Eat the Catfish porta in scena Tre

liriche, un testo che esplora il nesso tra amore e paura all’interno di una relazione. Lungo il

corso dello spettacolo, l’Io parlante tenterà di controllare l’inevitabile volubilità dei legami

umani, adottando i comportamenti più surreali dentro e fuori la vita di coppia, nell’utopica

ricerca di una sicurezza totale (venerdì 24, 18:30).

Come se niente fosse è il titolo della performance di Davide Grillo (venerdì 24, 21:30), un

monologo comico sulla mancanza di senso in cui si mescolano letteratura fantastica e nozioni

sull’esistenzialismo; un’ondata di scetticismo invade il nostro paese e ciò provocherà una serie

di situazioni tragicomiche e riflessioni sparse sulla casualità del mondo.

Luisa Borini (sabato 25, 11:00) presenta Molto dolore per nulla, un monologo profondo e

ironico sull’amore e sulla dipendenza affettiva. Il racconto di un dolore attraversato, da

perdonarsi e persino da ringraziare perché a volte è anche merito suo se riusciamo a guardare

con un sorriso tenero e divertito il nostro passato emotivo.

La compagnia Ctrl+Alt+Canc propone Afànisi (sabato 25, 15:00), un lavoro che rovescia i

rapporti tra pubblico e spettacolo, tra realtà e sguardo che la osserva. Lo spettatore non è più

fruitore passivo ma creatore attivo dell’opera che ha di fronte. Gli viene proprio chiesto: ma tu

cosa vuoi vedere? E poi lo si invita a rispondere privatamente, tra sé e sé, ma in modo

fulmineo, non meditato. Affogo di Dino Lopardo conclude la rosa dei finalisti (sabato 25,

17:00), una produzione che affronta la paura, il bullismo e attraversa il ricordo: Nicholas vive

nella casa degli zii dopo che entrambi i genitori lo hanno abbandonato e sin da bambino

conserva un sogno nel cassetto: diventare campione di nuoto, nonostante la sua paura

dell’acqua.