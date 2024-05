Dal 20 maggio: test inclusivi per il diritto alla salute sessuale a Pavia, con il supporto 8xmille di Unione Buddhista

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 Pavia, 20-27 maggio e 1 giugno

L’associazione Coming-Aut promuove test rapidi gratuiti per HIV e sifilide e informa sul diritto alla prevenzione e alla salute sessuale,

con il sostegno dell’8xmille di Unione Buddhista Italiana

I test sono realizzati in occasione dell’European Testing Week e del Pride 2024

in un ambiente non medicalizzato e non giudicante

Dal 20 al 27 maggio, in occasione dell’European Testing Week, e l’1 giugno, durante il Pride 2024, l’associazione Coming-Aut LGBTI+ Community Center APS offre in diverse sedi a Pavia test gratuiti, rapidi, riservati, anonimi e inclusivi per l’HIV e la sifilide. L’iniziativa fa parte del progetto “+TxT – Più Test per Todes” (ovvero, nel linguaggio inclusivo della comunità, tutte le persone) supportato dai fondi 8xmille di Unione Buddhista Italiana.

Il progetto “+TxT” promuove il diritto alla salute attraverso una rete di servizi territoriali dedicati alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse e alla promozione della salute sessuale. Si rivolge a un target considerato ad alto rischio, a volte poco visibile, che incontra molti ostacoli nell’accesso ai servizi di prevenzione, diagnosi e cura: la popolazione LGBTI+ (lesbica, gay, bisessuale, transgender, intersex), con particolare riferimento alle persone MSM (maschi che fanno sesso con maschi), transgender e sex workers.

Il target è accomunato dall’esposizione a discriminazioni e odio (omolesbobitransfobia) e allo stigma che grava sulle persone sex workers e spesso vive situazioni che ostacolano l’esercizio del diritto alla salute: come capita a persone immigrate LGBTI+ o sex workers, che scontano ostacoli burocratici e culturali, a persone con disabilità e individui fragili in condizioni di marginalità sociale.

“I test – spiega Niccolò Angelini, responsabile del progetto – sono immediati e anonimi, aperti a chiunque, anche a persone eterosessuali e cisgender. L’ambiente in cui si svolgono è sicuro e riservato, con un approccio community based, cioè un ambiente non giudicante, non medicalizzato, che aiuta a superare paure e ritrosie: la nostra sede è accogliente, calda e colorata, garantisce la riservatezza e si vale di operatori che usano un linguaggio inclusivo”.

L’iniziativa ha l’obiettivo di far diventare i test una buona abitudine, almeno due volte l’anno, soprattutto per chi ha una vita sessuale attiva, di ridurre lo stigma e – nella fase di counseling – dare accesso a informazioni poco note, come la profilassi pre-esposizione (PrEP), la profilassi post-esposizione (PEP), o a concetti come U=U (se la carica virale non è rilevabile l’HIV non è trasmissibile) e in generale al valore del safer sex.

sede dell’associazione in Corso Garibaldi 20/N: 20, 21, 22 maggio alle ore 18

Caffè Teatro di Strada Nuova 75: 23 maggio alle ore 22; 24 e 25 maggio alle ore 14; 26 maggio alle ore 16 e 27 maggio alle ore 17

Sabato 1 giugno, nel corso del Pride, sarà possibile fare i test senza prenotazione e nel pieno rispetto della privacy in un gazebo dedicato allestito dalle 18 alle 20.