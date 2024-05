(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 RIFORME. MICHELOTTI (FDI): CONTE IGNORA REGOLE DELLA DEMOCRAZIA

“È evidente che Giuseppe Conte ignora le regole più semplici della democrazia. Gli italiani devono sapere prima delle elezioni chi sarà a governarli e devono anche sapere che chi non viene eletto non può guidare la nazione. La storia della Repubblica è piena di presidenti del Consiglio mai eletti dal popolo e spesso addirittura frutto di giochi di palazzo e di potere. Senza contare che generalmente i governi più affidabili per gli investitori sono quelli stabili. La nostra riforma mette insieme volontà popolare e stabilità e sorprende che proprio Conte, leader di una forza che aveva un’idea molto precisa di democrazia diretta, sia contrario a quella che è la riforma più bella di tutte, quella di chi direttamente sceglie da chi deve essere governato”. Lo ha detto Francesco Michelotti, esponente di Fratelli d’Italia in commissione Affari Costituzionali.

