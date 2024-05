(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

Massa Lombarda, 15 maggio 2024

MASSA LOMBARDA IN FESTA CON “FRIDA ON FRIDAY”

Mostra su Frida Kahlo e concerto di musica sudamericana tra gli eventi della serata di venerdì 24 maggio

Venerdì 24 maggio, dalle ore 17 si terrà l’evento dal titolo “Frida on Friday” che porterà iniziative di stampo culturale, artistico e musicale per tutte le età presso il Centro Giovani JYL e il Centro Culturale Venturini.

Le iniziative della serata partono dal Centro Culturale Venturini, alle ore 17, con una lettura e laboratorio per bambini a tema Frida Kahlo.

Alle ore 17:30 sarà inaugurata la mostra “Frida Kahlo Heart & Art” che resterà allestita fino al 29 giugno.

Nella mostra dedicata all’artista Frida Kahlo sarà narrato l’amore per Diego Rivera e per il Messico; l’importanza e l’attaccamento alle tradizioni e alla famiglia; il dolore e la presenza costante della Morte intesa come compagna di vita e persino amica e confidente con la quale ritrovarsi nel tradizionale giorno dei Morti come lo si festeggia in Messico.

La mostra propone una narrazione della vita di Frida in prima persona progettata e realizzata da Lisa Emiliani (storica dell’arte, formatrice, atelierista) a seguito di un rigoroso e attento studio di fonti, documenti originali e saggi sulla pittrice messicana.

Nel giardino del Centro Giovani JYL, alle ore 18 si terrà il concerto del gruppo Carlos Forero y Cumbia Poder. Carlos Forero è un interprete autentico della musica sudamericana. Originario di Bogotà, ha suonato per anni nei locali, nelle strade e sugli autobus dell’America Latina. Tutti i brani della formazione provengono dalla tradizione popolare colombiana ma anche da Venezuela, Cile e Centro America.

A seguire, sempre al Centro Giovani JYL, si terrà l’esposizione artistica delle attività laboratoriali “Di mano in mano” prodotte durante Città delle Bambine e dei Bambini di quest’anno.

