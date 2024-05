L’area Ex Lonzi Metalli torna a nuova vita, sopralluogo dell’assessora all’ambiente

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

all'ambiente

Sopralluogo dell’assessora regionale all’ambiente nell’area della ex Lonzi

Metalli a Livorno, sito dalla storia particolarmente travagliata dove

scarsa manutenzione, vicende giudiziarie e criticità ambientali hanno

creato una situazione complessa, che solo grazie ad un lavoro paziente e

costante da parte della Regione Toscana sta trovando soluzione.

Al sopralluogo per il Comune di Livorno erano presenti il sindaco e

l’assessora all’ambiente, che hanno espresso grande soddisfazione per

questo percorso virtuoso che grazie al fondamentale intervento della

Regione Toscana arriva finalmente a risolvere definitivamente un grave

problema ambientale che per molto tempo ha pesato sul territorio.

Dal 2019, anno del dissequestro da parte della Procura di Firenze del sito

della ex Lonzi Metalli a Livorno, la Regione Toscana vigila sulla

situazione dell’impianto, situazione di rischio ambientale in base a quanto

emerso dai sopralluoghi Arpat, a causa della mancata manutenzione e del

lungo tempo di permanenza di parte dei rifiuti. In questi anni la Toscana

ha provveduto alla revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per la

gestione dei rifiuti, che era stata rilasciata dalla Provincia di Livorno,

ed a diffidare la società affinché provvedesse alla caratterizzazione e

alla rimozione dei rifiuti presenti in impianto. E’ stato stipulato un

accordo con il Comune di Livorno per la rapida rimozione dei rifiuti che

non necessitavano di caratterizzazione, ma l’intervento ha sortito un

risultato minore rispetto a quanto previsto dato che durante la fase di

rimozione molti rifiuti sono risultati da campionare. La classificazione

dei rifiuti è stata affidata al laboratorio Biochemie, che ha evidenziato

una criticità relativa alla fragilità di alcuni contenitori, a rischio

rottura se apostati. È stato pertanto necessario attivare una procedura di

somma urgenza per consentire la messa in sicurezza dell’area attraverso

rinfustamento dei rifiuti liquidi e la sostituzione dei contenitori

deteriorati. Completato il piano di rimozione da parte di Biochemie, si è

svolta, nel 2023, la gara aperta che si è conclusa con l’affidamento del

servizio per lo smaltimento e recupero dei rifiuti presenti nell’area ex

Lonzi Metalli a Herambiente servizi industriali – Settentrionaletrasporti –

Bergamin srl. Nel corso delle operazioni, la caduta di frammenti di

cemento-amianto provenienti dal tetto di un locale ha reso impossibile

l’accesso ad alcune parti del sito ed ha determinato ulteriori adempimenti

nei confronti dell’azienda F.lli Lonzi Sas, che tuttavia non ha provveduto

alla rimozione della copertura in amianto (come ordinato dal Comune),

costringendo così nuovamente la Regione ad agire in sostituzione. A marzo

2024 è stato affidato a Herambiente servizi industriali e Settentrionale

Trasporti anche l’incarico di rimuovere la copertura contestualmente alla

rimozione del resto dei rifiuti.

Ad oggi la copertura in amianto del capannone è stata rimossa, e con essa

anche la quasi totalità dei rifiuti. Alla fine di maggio sarà completata

la rimozione e il Comune di Livorno potrà, a quel punto, completare

procedure e adempimenti per la restituzione agli usi legittimi dell’area ex

Lonzi Metalli.

