(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 Comunicato stampa

FinTech e DigitalizAction – Ricerca e Innovazione tra Università e Industria: convegno alla LUM

15 maggio 2024 – “FinTech e DigitalizAction – Ricerca e Innovazione tra Università e Industria” è il titolo del convegno organizzato dal Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia dell’Università LUM in collaborazione con AssoFintech e BrainLine, che si terrà domani giovedì 16 maggio alle ore 14.30 presso l’Aula Aldo Rossi.

Il convegno, condotto dalla prof.ssa Candida Bussoli, direttrice del Dipartimento, sarà suddiviso in tre sessioni, moderate dalla prof.ssa Giusy Secundo, Pro-Rettrice all’Innovazione e Terza Missione dell’Università LUM: “Non ho paura delle macchine: digitalizzazione in finanza“, “Dal bruco alla farfalla: Intelligenza artificiale in finanza“, “Dal reale al virtuale: neuroscienze in finanza“.

Farà seguito una tavola rotonda coordinata dal prof. Pasquale Del Vecchio, Associato di Ingegneria Gestionale cui prenderanno parte Domenico Delle Side (Banca Popolare pugliese), Danilo Di Lorenzo (Banca Intesa San Paolo), Gimede Gigante (Assofintech), Maurizio Lozzi (Banca d’Italia), Massimiliano Locci (Finwave), Mauro Romano (Banca Popolare Pugliese), Felice Vitulano (QuestIt).