(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

15 maggio 2024

Audizioni su assicurazione auto

Giovedì alle 13 diretta webtv

Giovedì 16 maggio, alle ore 13, la Commissione Finanze della Camera, nell’ambito della proposta di legge recante “Modifica all’articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni”, svolge le seguenti audizioni:

Ore 13.00 dott. Angelo Coviello, amministratore unico della IGB – Insurance Gold Brokers S.r.l.;

Ore 13.15 prof. Antonio Coviello, Garante nazionale degli Assicurati;

Ore 13.30 avv. Angelo Pisani, presidente del Movimento “Noi consumatori”;

Ore 13.45 dott. Antonio Coppola, presidente Automobile Club Napoli

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

