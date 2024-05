SEDUTA CONGIUNTA COMMISSIONI BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO – DICHIARAZIONE DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 TIERO: “CONSORZIO INDUSTRIALE, APERTA NUOVA FASE CON RISORSE E OPPORTUNITA’

PER I TERRITORI”

“Si è svolta una commissione congiunta con il Bilancio, presieduta dal

sottoscritto e dal collega Marco Bertucci, che ha dato parere favorevole

alle modifiche al regolamento per l’utilizzo dei finanziamenti da parte del

Consorzio industriale unico e alla relativa rendicontazione. Tra gli

aspetti principali del provvedimento, la possibilità di un acconto fino al

50 per cento del capitolo di bilancio, la precisazione che i fondi sono

utilizzabili solo per la spesa corrente e alcune modifiche al sistema di

rendicontazione, che viene reso più efficiente. Ribadisco come la mission

del Consorzio che dovrà essere ampliata e resa molto più moderna e

funzionale alle richieste che ci arrivano dalle aziende. Le nostre aree

industriali sono profondamente cambiate ed è necessario che il Consorzio si

adegui diventando sempre più smart. C’è grande disponibilità nel lavorare,

insieme, per il raggiungimento di questo obiettivo che aprirà la nuova fase

del Consorzio. Molto importante sarà la riscrittura dello Statuto. Uno

strumento che dovrà essere snello, pratico e rispondente alle esigenze

delle imprese e del territorio. Su queste linee stiamo lavorando insieme,

Consorzio Industriale e Regione Lazio: sul tavolo di confronto c’è

un’attenta analisi sulla forma giuridica che dovrà assumere l’Ente, sulla

formazione della governance, sull’ampliamento della compagine societaria

con l’ingresso di quei Comuni che vogliono entrare a far parte del

Consorzio. C’è la necessità di coinvolgere i territori, penso in

particolare all’urgenza di far rientrare nel perimetro del Consorzio

diverse realtà industriali della città di Latina e della vicina Aprilia.

Ritengo molto positiva la scelta di realizzare una mappatura dei siti

dismessi, in modo da creare una sorta di ‘sportello unico’ per attrarre

investimenti, anche stranieri, presso i nostri territori”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio