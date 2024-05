(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 **Lonzi Metalli, mercoledì sopralluogo dell’assessora all’ambiente**

/Scritto da Pamela Pucci, martedì 14 maggio 2024 alle 09:00/

Sopralluogo nell’area ex Lonzi Metalli, a Livorno, per l’assessora

all’ambiente, che mercoledì 15 maggio, alle ore 12, sarà nell’ex sito di

trattamento rifiuti per valutare lo stato della bonifica. Ad accompagnala

l’assessora comunale all’ambiente e tecnici del Comune di Livorno e della

Regione. Al termine del sopralluogo è previsto un punto stampa, con

ritrovo nel piazzale antistante al cantiere.

