Giustizia, Meloni: nei prossimi giorni arriverà in Consiglio dei ministri anche la riforma

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

Nei prossimi giorni arriverà in Consiglio dei ministri anche la riforma della giustizia”. Lo annuncia la premier Meloni,ospite della Verità,sottolineando: “Siamo tutti d’accordo che la giustizia in Italia non funziona, dobbiamo avere il coraggio di intervenire come su tutte le questioni che rallentano investimenti e sviluppo”. E sul premierato: “E’ necessaria”,spero entri “in vigore nel 2028”. Per il dopo Europee esclude “fibrillazioni”.Poi sui cortei:”Regole vengano rispettate anche da chi manifesta”, alcuni “provocano”.