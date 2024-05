Concorso letterario Giana Anguissola, le premiazioni per le scuole secondarie di primo grado con la scrittrice Marta Palazzesi (foto Del Papa)

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

*Oggetto: Concorso letterario Giana Anguissola, le premiazioni per le

scuole* *secondarie di primo grado** con la scrittrice Marta Palazzesi *

Domani, mercoledì 15 maggio, dalle 9.30 alle 12, il salone monumentale di

Palazzo Gotico sarà teatro delle premiazioni del concorso letterario Giana

Anguissola, quest’anno sul tema “Qui e altrove – Dalle città invivibili

alle città invisibili”, per le scuole secondarie di primo grado. Ospite

d’onore della manifestazione, la scrittrice Marta Palazzesi, che interverrà

alle 9.45 per una conversazione in cui ripercorrerà le tappe della sua

carriera letteraria e l’importanza della scrittura nella sua vita. Autrice

di libri per bambini e ragazzi, traduttrice di sceneggiature e copioni

teatrali e consulente editoriale, Marta Palazzesi fa parte del Centro

Formazione Supereroi, un’associazione no profit che tiene laboratori di

scrittura creativa nelle scuole medie e superiori di Milano e provincia.

Tra i suoi libri: “Nebbia” (Il Castoro), con il quale ha vinto il Premio

Strega Ragazze e Ragazzi 2020, ponendosi all’attenzione dei giovani lettori

e lettrici, “Le avventure del giovane Lupin” (Salani), “Mustang” (Il

Castoro) e “Kurofune” (Il Castoro).

La cerimonia avrà inizio alle ore 9.30, con il saluto di Graziano Villaggi,

responsabile delle biblioteche comunali. Alle 11.10, dopo il dialogo con

Marta Palazzesi, la proclamazione dei vincitori, con gli interventi

dell’assessore alla Cultura Christian Fiazza e di Riccardo Kufferle, figlio

della scrittrice Giana Anguissola. A condurre l’incontro Gabriela Zucchini

ed Eros Miari della cooperativa Equilibri, con la collaborazione di

Fabrizio Quartieri per le illustrazioni, di Ornella Civardi per la

categoria poesia e del personale della biblioteca Passerini Landi.

