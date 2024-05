COMUNICATO STAMPA: Unisciti alla Raccolta Alimentare per sostenere le famiglie di Montespertoli in difficoltà dal 20 al 25 maggio

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 Unisciti alla Raccolta Alimentare per sostenere le famiglie di Montespertoli in difficoltà

Dal 20 al 25 maggio

Montespertoli, 14 maggio 2024 – L’Emporio Solidale di Montespertoli invita la comunità a partecipare a una importante iniziativa di solidarietà. Dal 20 al 25 maggio, si terrà una raccolta di beni essenziali per sostenere le famiglie più fragili e bisognose del territorio.

I prodotti di cui c’è più bisogno sono: merendine, biscotti, caffè, farina, latte, olio di semi, tonno, carta igienica, bagno schiuma, detersivo lavatrice, detersivo piatti e detersivo pavimenti. Sono comunque graditi anche altri prodotti alimentari o per l’igiene della persona e della casa. L’obiettivo della raccolta è garantire a queste famiglie prodotti di prima necessità che al momento mancano presso l’Emporio Solidale, offrendo loro un sostegno tangibile nelle sfide quotidiane.

L’Emporio Solidale a Montespertoli, inaugurato a novembre 2023, è un luogo di accoglienza e di incontro per i nuclei familiari che versano in condizioni di povertà economica e di disagio alimentare e si sviluppa come un punto di incontro, di opportunità e orientamento.

Ci sono diverse modalità per contribuire a questa causa: si può donare dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sabato 25 maggio consegnando i prodotti direttamente davanti alla Coop di Montespertoli. Dal lunedì 20 al venerdì 24 maggio si può donare i prodotti direttamente presso la sede della P.A. Croce d’Oro durante gli orari 9:00-13:00 e 15:00-19:00. Inoltre sarà possibile donare anche presso i negozi che espongono la locandina dell’iniziativa. Ogni gesto di solidarietà, grande o piccolo, farà la differenza per coloro che si trovano in situazioni di difficoltà.

L’Emporio Solidale è un progetto in collaborazione tra Comune di Montespertoli, Misericordia, Caritas e P.A. Croce d’Oro