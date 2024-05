Center for World University Rankings: l’Università di Siena tra le migliori al mondo

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

migliori al mondo*

*L’Ateneo conferma la propria posizione*

L’Università di Siena fa parte del ristretto gruppo dei migliori atenei del

mondo (equivalente al 2,6%), secondo la classifica elaborata dal Center for

World University Rankings (CWRU) e resa pubblica lunedì 13 maggio. L’Ateneo

si colloca infatti al 23° posto in Italia e al 532° a livello mondiale

(sono solo 67 quelle italiane in classifica), su una selezione che ha

riguardato quasi 21mila istituzioni accademiche.

Rispetto all’edizione dello scorso anno, l’Ateneo evidenzia un quadro di

sostanziale tenuta, con buoni risultati per quanto riguarda la didattica e

la ricerca.

Nonostante la presenza nelle classifiche di un numero sempre maggiore di

forti competitori internazionali, l’Università di Siena conferma dunque la

capacità di mantenere propria positiva performance a livello mondiale.

