aggiornamento programma di massima 13 – 17 maggio

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE RIPRESE PER LA SETTIMANA

Dal 13 al 17 maggio 2024

Lunedì 13 maggio

Ore 09.45Sala della Regina

“Giovani, tra famiglia e formazione: progettare prospettive di futuro – Esperti e rappresentanti delle istituzioni a confronto con i giovani”

Diretta webtv

Ore 17.00Sala del Refettorio

Presentazione del libro “Ripensare la cultura politica della sinistra – Per Salvatore Biasco”

Diretta webtv

Ore 17.30Comitato legislazione Camera e Comitato legislazione Senato

(Aula XIII Commissione)

Indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, seguito dell’audizione del prof. Sandro Staiano, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli

Diretta webtv

Martedì 14 maggio

Commissione VIII – Ambiente

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Nazario Pagano e C. 1133 Montemagni recanti modifica all’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato:

Ore 11.00Sindaco di Fanano;

Ore 11.10Vicesindaco di Casale Monferrato;

Ore 11.20rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni virtuosi;

Ore 11.30rappresentanti del Comitato “Le Sorgenti”;

Ore 11.40rappresentanti dell’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell’Abruzzo (ERSI)

Diretta webdirectOre 11.30Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

(Palazzo San Macuto – Aula IV piano)

Audizione del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli

Diretta webtv (sistema sperimentale)

Commissione XII – Affari sociali

Audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia e C. 1741 Schlein, recanti “Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale”, di:

Ore 11.30Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO), Federazione Ordini farmacisti italiani (FOFI) e Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG);

Ore 12.10Rocco Bellantone, presidente dell’Istituto superiore di sanità;

Ore 12.35Domenico Mantoan, direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas);

Ore 13.00Fondazione The Bridge e Fondazione GIMBE;

Ore 13.30Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica (AAROI-EMAC)

Diretta webdirectOre 12.00Commissioni riunite X Camera – Attività produttive e 9a Senato

(Aula Convegni Senato)

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto n. 150), di rappresentanti di:

– Casartigiani, CNA e Confartigianato Imprese

– Agrinsieme e Coldiretti

– FINCO (Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni)

– Confesercenti

– FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi)

– CONFAPI (Confederazione italiana piccola e media industria privata)

– UNAPPA (Unione nazionale professionisti pratiche amministrative)

– Confimi Industria (Confederazione dell’industria manifatturiera italiana e dell’impresa privata)

– FIMAA (Federazione italiana mediatori agenti d’affari)

– ANFIA (Associazione nazionale filiera industria automobilistica)

– Conforma (Associazione organismi di certificazione, ispezione, prova e taratura)

– Federterziario- ANIMA (Federazione delle associazioni nazionali dell’industria meccanica varia ed affine)

Diretta webtv Senato

Ore 13.00Commissione IX – Trasporti

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana. Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti delle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sardegna e della Regione Siciliana

Diretta webdirectOre 13.00Commissioni riunite I – Affari Costituzionali Camera e 1a Senato(Sala Koch Senato)

Audizione del professor Francesco Maria Chelli nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’Istituto nazionale di statistica (Nomina n. 49)

Diretta webtv Senato

Ore 13.00Commissione VII – Cultura

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero della cultura

Diretta webdirectOre 13.30Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

(Palazzo San Macuto – Aula II piano)

Audizione del Ministro della giustizia, Carlo NordioDiretta webtv

Ore 14.00Commissione XII – Affari sociali

Audizione informale di Robert Giovanni Nisticò, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), e di Sandra Petraglia, direttore dell’Area pre-autorizzazione della medesima Agenzia, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00198 Zanella e 7-00212 Sportiello, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere

Diretta webdirectOre 14.00Commissione XI – Lavoro

Audizione informale di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Funzionari del Trattamento (ANFT) nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 781 Varchi, recante delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell’amministrazione penitenziaria

Diretta webdirectOre 15.00Sala del Refettorio

La legge 24/2017 ed i suoi decreti attuativi

Diretta webtv

Ore 15.30Sala della Regina

Relazione Anac 2023

Diretta webtv

00Al termine votazioni p.m. Assemblea

Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi

(Palazzo San Macuto – Aula III piano)

Audizione del senatore Pierantonio Zanettin, già presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi della XVIII legislatura

Diretta webtv (sistema sperimentale)

00Al termine votazioni p.m. Assemblea

Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave “Moby Prince”

(Palazzo San Macuto – Aula IV piano)

Audizione dell’on. Silvio Lai, già presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto “Moby Prince”, costituitasi presso il Senato nella XVII legislatura.

Diretta webtv (sistema sperimentale)

Mercoledì 15 maggio

Ore 08.15Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

(Palazzo San Macuto – Aula II piano)

Audizione del presidente di ASSOAMBIENTE, Chicco Testa, nell’ambito del filone d’inchiesta riguardante il sistema complessivo di gestione dei rifiuti della regione Lazio e di Roma Capitale

Diretta webtv

Ore 08.15Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale

(Palazzo San Macuto – Aula VI piano)

Audizione di rappresentanti di Regione Puglia sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale

Diretta webtv (sistema sperimentale)

Ore 08.15Commissione III – Affari Esteri

Comitato permanente sulla politica estera sull’Indo-Pacifico

Indagine conoscitiva Sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’indo-pacifico. Audizione del Presidente del Centro Studi Internazionali (CeSI), Andrea MargellettiDiretta webtv

Ore 08.30 Commissione IV – Difesa

Indagine conoscitiva Sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità. Audizione di rappresentanti di Fastweb SpADiretta webdirectOre 10.00Palazzo Theodoli – Sala Matteotti

Middle Management – L’evoluzione del ruolo dei quadri e delle elevate professionalità in Italia

Diretta webtv (canale 41)

Ore 11.00Sala della Regina

Rapporto annuale ISTAT

Diretta webtv

Ore 12.30Aula dei Gruppi parlamentari

Assieme si vince

Diretta webtv

Commissione XI – Lavoro

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell’orario di lavoro, di:

Ore 13.30Andrea Garnero, economista del lavoro presso la Direzione per l’occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell’OCSE; Cosmano Lombardo, presidente dell’Associazione Italia Digitale; rappresentanti dell’Associazione Italia Digitale

Ore 14.00rappresentanti di Intesa Sanpaolo, di EssilorLuxottica e di Automobili Lamborghini

Diretta webdirectOre 13.45Commissione VIII – Ambiente

Audizione informale dei rappresentanti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sulla situazione riguardante il fenomeno del bradisismo e il rischio sismico nell’area dei Campi Flegrei

Diretta webdirectOre 14.00Commissione VII – Cultura

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito

Diretta webdirectOre 14.15Commissione X – Attività produttive

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle imprese e del made in ItalyDiretta webdirectCommissione XI – Lavoro

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro, audizione di rappresentanti di:

Ore 14.30Gruppo Pellegrini;

Ore 14.45Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario (ANPIT)

Diretta webdirectOre 15.00Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità

(Palazzo San Macuto – Aula III piano)

Indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione di Filippo Nasca, Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane

Diretta webtv (sistema sperimentale)

Ore 15.00Commissione VIII – Ambiente

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Diretta webdirectGiovedì 16 maggio

Ore 08.30Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

(Palazzo San Macuto – Aula IV piano)

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell’economia reale. Audizione di rappresentanti di Assogestioni

Diretta webtv (sistema sperimentale)

Ore 10.00Sala della Regina

Giornata della ristorazione – Per la cultura della ospitalità italiana

Diretta webtv

Commissione VI – Finanze

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante “Modifica all’articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni” (C. 695 Borrelli) di:

Ore 13.00dott. Angelo Coviello, amministratore unico della IGB – Insurance Gold Brokers S.r.l.;

Ore 13.15prof. Antonio Coviello, Garante nazionale degli Assicurati;

Ore 13.30avv. Angelo Pisani, presidente del Movimento “Noi consumatori”;

Ore 13.45dott. Antonio Coppola, presidente Automobile Club Napoli

Diretta webdirectOre 13.30Commissione III – Affari Esteri

Comitato permanente sull’attuazione dell’agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile

Indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all’approvvigionamento delle cosiddette terre rare. Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti ENEA

Diretta webtv

Ore 13.30Commissione XIV – Politiche Ue

(Sala ex Agricoltura)

Indagine conoscitiva sull’efficacia dei processi d’attuazione delle politiche dell’Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei per il Sistema-Paese: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM)

Diretta webdirectOre 14.00Commissioni riunite X Camera – Attività produttive e 9a Senato

(Aula X Commissione Camera)

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto n. 150), di rappresentanti di:

– Assocarta- Federterme- Federlegno Arredo

– Confcommercio

– Confindustria Moda

Diretta webdirectCommissioni riunite V Camera – Bilancio e 5a Senato

(Aula 4a Commissione del Senato)

Audizioni, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea, di:

Ore 14.00Nicola Lupo, professore ordinario di diritto delle assemblee elettive presso l’Università LUISS Guido Carli;

Ore 14.30Gianfranco Polillo, esperto di politica economica;

Ore 15.00Antonella Stirati, professoressa ordinaria di economia presso l’Università degli studi Roma Tre;

Ore 15.30Antonello Turturiello, segretario generale della Regione Lombardia e coordinatore tecnico della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Ore 16.00Emiliano Brancaccio, professore associato di politica economica presso l’Università degli studi del Sannio

Diretta webtv Senato

Commissioni riunite I – Affari Costituzionali e II – Giustizia

(Aula I Commissione)

Audizioni informali nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1660 Governo recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, di:

Ore 16.00Augusto Zaccariello, Direttore Gruppo Operativo Mobile della Polizia Penitenziaria;

Ore 16.30Luigi Foffani, professore di diritto penale presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (in videoconferenza), e Paola Balducci, professoressa di diritto processuale penale presso l’Università Luiss-Guido Carli di Roma;

Ore 17.00Maria Grazia Nicolò, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività antiracket e antiusura (in videoconferenza)

Diretta webdirectVenerdì 17 maggio

Ore 10.00Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Palazzo San Macuto – Aula IV piano)

Audizione del Capo dipartimento per le pari opportunità, Laura Menicucci, del Direttore generale dell’Ufficio per le politiche delle pari opportunità, Stefano Pizzicannella, e della Direttrice del Servizio per le politiche di parità e pari opportunità, nonché per la prevenzione e il contrasto della violenza sessuale, della discriminazione di genere e degli atti persecutori, Rossana Fabrizio

Diretta webtv (sistema sperimentale)

*programma aggiornato martedì 14 maggio ore 20.30