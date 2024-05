(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 ROMA, MELITO (PD): PONTE GIULIO ROCCO E PONTE INDUSTRIA RIAPRIRANNO ENTRO L’ANNO

Oggi, l’assessore Ornella Segnalini e la Commissione Lavori Pubblici hanno condotto un doppio sopralluogo sui lavori in corso a Ponte Giulio Rocco e Ponte dell’Industria, per valutarne lo stato di avanzamento. Entrambe le opere sono previste per essere riaperte entro la fine dell’anno, dopo un processo di riqualificazione che le renderà più sicure e dotate di passaggi protetti per pedoni e ciclisti”, lo dichiara Antonella Melito, vice Presidente della Commissione Urbanistica di Roma Capitale, che continua:

“Durante le ispezioni, i rappresentanti di Astral, responsabile dei lavori a Ponte Rocco, e di Anas, impegnata sui lavori a Ponte dell’Industria, hanno illustrato i dettagli dei progetti e le fasi di esecuzione alla Commissione.

Ponte Rocco, rimasto chiuso per otto anni, e Ponte dell’Industria, che rischiava la chiusura nel 2026, sono ora destinati a essere riaperti entro l’anno.

Ringrazio l’Assesora Segnalini, Astral e Anas per il loro impegno e la collaborazione positiva che ha reso possibile il successo di questi progetti”, conclude la Consigliera Dem.