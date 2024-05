Serie A Baseball: resoconto, risultati e classifiche 4^ giornata gironi B, C, D, E

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 Nei restanti gironi di Serie A Baseball spiccano le doppie vittorie del Milano 1946, Platform TMC Poviglio (girone B) e New Rimini (Girone D). Nel girone D esultano invece Nettuno 1945 e Lions Nettuno, autori di due doppiette che mantengono i primi ancora imbattuti e allontanano i secondi dal fondo della classifica, mentre Codogno aggancia il Palfinger Reggio Emilia in vetta alla graduatoria del girone E.

Di seguito tutti i risultati e resoconti di ciascun girone:

RESOCONTO GIRONE B

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/2c6b8ecd-ce26-1580-20bb-878b79470ac1.jpg]

Lanciatori protagonisti nella quarta giornata del girone B – Federazione Italiana Baseball Softball

Il Milano 1946 si mette in risalto con due vittorie in walk-off contro il Comcor Modena in una giornata che ha visto la no-hitter con 20 strikeout di Dariel Gongora del Camec Collecchio nella partita di sabato sera contro il Tecnovap Verona, serie finita in parità. Doppietta per il Platform-Tmc Poviglio contro il BC Settimo.

RESOCONTO GIRONE C

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/5d7a728c-6c92-60dc-9936-f5f3aab7a16b.jpeg]

Un terzetto in testa nel girone C con una sola doppietta di New Rimini – Federazione Italiana Baseball Softball

Appassionante il duello tra Farma Crocetta e Gereon Ronchi che, dopo aver vinto gara1, subisce una rimonta e poi sbatte sui lanci di Ariel Carrillo.

RESOCONTO GIRONE D

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/9b536f1d-8f11-d17d-7e19-79df76cbbf47.jpg]

Nel girone D sorridono le nettunesi – Federazione Italiana Baseball Softball

Il Nettuno Bc 1945 vola al primo posto solitario grazie a due brillanti successi sul Godo, doppietta anche per i Lions Dolphins Nettuno nei confronti del Padule. Una vittoria a testa per Auto Lupi Fiorentina e Athletics Bologna.

RESOCONTO GIRONE E

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/bf97bdac-0193-53b3-c8f4-fe395ae7f226.jpg]

Serie A: nel girone E Codogno raggiunge la Palfinger Reggio in vetta alla classifica – Federazione Italiana Baseball Softball

Doppia vittoria in casa della Tecnograniti Senago per la formazione codognese, che aggancia Reggio (pareggio con Catalana) al primo posto della graduatoria. Sweep anche per la Ciemme Oltretorrente ai danni dei Grizzlies Torino.

Risultati 4^ giornata

Gir. B. Sabato: Tecnovap Verona – Camec Collecchio 5-1, 1-3 (10°); domenica: Milano 1946 – Comcor Modena 9-8, 3-2 (10°); Platform-TMC Poviglio – Settimo Bc 8-5, 5-4.

Gir. C. Farma Crocetta-Gereon New Black Panthers Ronchi 2-3, 5-4; Padova-New Rimini 2-6, 1-3; Cagliari-Itas Mutua Rovigo 6-19 (7°), 9-8.

Gir. D. Sabato: Nettuno 1945 – Godo Baseball 11-1 (7°), 10-0 (8°); Padule Baseball – Lions Dolphins Nettuno 7-12, 2-5; domenica: Lupi Auto Fiorentina – Athletics Bologna 2-9, 9-2.

Gir. E. Domenica: Catalana-Palfinger Reggio Rays 9-8, 0-11; Ciemme Oltretorrente-Grizzlies Torino 10-0 (8° inn), 8-2; Tecnograniti Senago- Codogno 4-15, 5-6.

Classifiche:

Gir. B: Camec Col (7-1), .875; Tecnovap Vr, Platform-TMC Pov (4-4), Milano 1946** (3-3), .500; Settimo** (1-3) .250; Comcor Mo* (1-5), .167.

Gir. C: Rovigo, Crocetta e Rimini (5-3) .625; Padova, Ronchi (3-3), .500; Cagliari (2-6), .333.

Gir. D: Nettuno 1945 (8-0), 1.000; Godo (6-2), .750; Fiorentina (5-3), .625; Athletics Bo (3-5), .375; Lions Dolphins Net (2-6), .250; Padule (0-8), .000.

Gir. E: Reggio E., Codogno (6-2) .750; Oltretorrente (5-3) .625; Catalana (4-4) .500; Senago (2-6) .250; Torino (1-7) .125

*= due partite in meno

**= quattro partite in meno

CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY

Foto 1: Luca Capellano (Platform-TMC Poviglio) in azione sul monte di lancio (Credit: Duck Foto Press)

Foto 2: Un’azione difensiva di Guglielmi (Ciemme Oltretorrente) e Resca (Grizzlies Torino) (credit: Corrado Benedetti)

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

