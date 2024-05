SAVE THE DATE – APERTURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI NICOLA CAPUTO

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 NOTA STAMPA

L’EUROPA CHE TI ASCOLTA – CAPUTO APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE 2024 IL 12 MAGGIO A CASERTA

Si terrà il 12 maggio prossimo dalle 18:30 al Plaza di Caserta l’apertura ufficiale della Campagna elettorale per le elezioni europee 2024 di Nicola Caputo, candidato per la lista Stati Uniti d’Europa.

Da Uomo del Sud e Cittadino d’Europa, Nicola Caputo ha lavorato per accorciare le distanze tra il Sud e l’Europa non interrompendo mai la sua campagna di ascolto con cittadini, amministratori locali e agricoltori per contribuire a costruire un Mezzogiorno più forte in una Unione europea più giusta e democratica e per essere un punto di riferimento per i cittadini di tutto il meridione.

“Le prossime elezioni europee saranno le più importanti della storia dell’Unione Europea. L’occasione non va persa, perché è l’ultima. Occorre un grande sforzo per non disperdere nemmeno un voto. Essere parte dell’Europa e di ciò che rappresenta mette ciascuno nelle condizioni di far valere la propria voce attraverso il voto: ciascun voto contribuirà a plasmare e sviluppare un futuro comune per il Mezzogiorno e per l’Italia”.

L’appuntamento con Nicola Caputo candidato della Lista Stati Uniti d’Europa è per domenica ore 18:30, presso l’Hotel Plaza, Viale Lamberti, Caserta. Saranno presenti sindaci ed amministratori provenienti da tutto il meridione.