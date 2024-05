Rinnovabili: Giovanni Cestari (Gruppo Cestari), il contributo del Sud nel 2023 con più 313 p.c. prodotto in Basilicata

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

2023 con più 313 p.c. prodotto in Basilicata

I recenti dati diffusi dall’Osservatorio FER (Fonti Energie Rinnovabili),

realizzato da ANIE Rinnovabili, associazione di ANIE Confindustria,

confermano che sono soprattutto le regioni del Sud a contribuire alla

crescita in Italia delle Rinnovabili. A fine 2023 l’aumento più

consistente di produzione da FER viene dalla Basilicata con una potenza di

2124 Mw e più 313%; a seguire Campania con 3484 Mw e più 133%, Calabria con

2214 Mw e più 114% e Puglia con 6330 Mw e più 112%. Anche il numero di

nuovi impianti realizzati è significativo: 71 in Basilicata, 93 in

Calabria, 201 in Campania e 212 in Puglia.

Malgrado l’ottimo risultato conseguito nel 2023 e il trend di crescita

consolidato nel triennio 2021-2023, l’Italia è ben lontana dall’obiettivo

di 9 GW/anno di nuova potenza rinnovabile da installare, fermo restando che

bisogna assicurarsi di mantenere inalterato il parco rinnovabili esistente,

pena l’ulteriore incremento di tale obiettivo. Per questa ragione –

commenta Giovanni Cestari del gruppo Cestari che con base operativa in

Basilicata e per il Sud a Moliterno, attraverso proprie società

specializzate in Italia e all’estero, opera nel settore della produzione

elettrica da fonti rinnovabili, realizzando impianti ecocompatibili – è

necessario rafforzare l’impegno a promuovere le Cer soprattutto al Sud. Tra

le altre caratteristiche delle nuove installazioni si evidenzia che nel

2023: