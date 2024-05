Diretta live del Contest Eurovision: l’Università di Foggia annulla l’iniziativa per rischio elevato di possibili proteste violente e ripercussioni sulla pubblica sicurezza

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 *Comunicato stampaDiretta live del Contest Eurovision: l’Università di

Foggia annulla l’iniziativa per rischio elevato di possibili proteste

violente e ripercussioni sulla pubblica sicurezza*

*Il Rettore prof. Lorenzo Lo Muzio: la nostra priorità è proteggere gli

studenti e le studentesse.*

*Foggia 11 maggio 2024*.L’Università di Foggia comunica la decisione di

annullare la trasmissione in diretta live dell’Eurovision Contest in

programma questa sera presso il Dipartimento di Studi umanistici, in Via

Arpi, a seguito di incalzanti notizie su minacce e contestazioni.

“*La musica è da sempre considerata un veicolo di pacificazione tra i

popoli e non strumento divisivo. L’iniziativa di trasmettere in diretta

live l’Eurovision Contest promossa dall’Ateneo era diretta proprio in

questa direzione: promuovere la socializzazione e l’integrazione dei

numerosi studenti e studentesse internazionali del nostro Ateneo

approfittando di una manifestazione internazionale di musica, vietando ogni

sua strumentalizzazione, nel senso diametralmente opposto alla filosofia

che la ispira. Seppur con rammarico, a seguito di incalzanti minacce di

contestazioni non pacifiche, abbiamo deciso di annullare l’iniziativa per

proteggere gli studenti, le studentesse e tutti i partecipanti da possibili

incidenti e disordini.* ” *ha dichiarato il Rettore Lorenzo Lo Muzio.*

*Con preghiera di cortese pubblicazione*

Ufficio Stampa, Comunicazione istituzionale ed Eventi di Ateneo

Università di Foggia

Via Gramsci 89-91 – 71122 Foggia