*Oggetto: **Trofeo di Tiro a Segno per le Polizie Locali, i risultati

finali*

Si è concluso questa sera, con le premiazioni di rito – alla presenza del

prefetto Paolo Ponta, del tenente colonnello Alfredo Beveroni per l’Arma

dei Carabinieri e del Comune di Piacenza con l’assessore Matteo Bongiorni,

nonché dei presidenti del Comitato UITS Emilia Romagna e della Sezione

cittadina – il 2° Trofeo regionale riservato al personale delle Polizie

Locali, Intercomunali e Provinciali emiliano-romagnole, organizzato dalla

Sezione di Piacenza del Tiro a Segno Nazionale.

Una cinquantina i partecipanti, suddivisi tra le sei squadre che hanno

animato la competizione tra mercoledì 8 e venerdì 10 maggio: in gara la

Polizia Locale di Piacenza, di Pontenure, di Cesenatico, del Nucleo Reno

Borgo di Bologna, nonché la Polizia Locale Unione Val Nure Val Chero e

Unione Montana Alta Val Nure.

Sul gradino più alto del podio, nella classifica a squadre, la

rappresentativa di Cesenatico, seguita dal team di Piacenza e, al terzo

posto, dalla squadra bolognese.

Nella categoria femminile, oro e argento per il Comando di via Rogerio con

la vittoria di Chiara Pizzasegola, seguita da Ornella Simoni; medaglia di

bronzo per Giuliana Maschi dell’Unione Val Nure Val Chero.

Tra gli uomini, primo posto a Lorenzo Brina di Cesenatico, al secondo

Alfredo Stefani dell’Unione Montana Alta Val Nure e sul terzo gradino del

podio Maurizio Casari del Nucleo Reno Borgo di Bologna.

Tutte le realtà partecipanti hanno espresso il ringraziamento per

l’ospitalità e l’organizzazione alla sede del Tiro a Segno nazionale, con

cui il Comando di Piacenza, come l’anno scorso, ha fattivamente collaborato

per la realizzazione dell’evento.