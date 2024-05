Spara a un cucciolo del vicino a Perugia . Un fatto gravissimo

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 La Guardia Nazionale Ambientale condanna con fermezza e indignazione il

vile gesto compiuto in un condominio di Perugia dall’uomo di 66 anni

che ha sparato colpi di carabina soft-air al cane del vicino. Questo

atto di crudeltà e insensatezza non può e non deve essere tollerato

nella nostra società.

Gli animali sono esseri senzienti che meritano rispetto e protezione, e

qualsiasi forma di violenza nei loro confronti è assolutamente

inaccettabile . La Guardia Nazionale Ambientale tramite Niccolo’

Francesconi dirigente Generale Settore Fondamentale chiede un intervento

deciso verso tutti i reati contro gli animali, sempre più frequenti in

Umbria, e invita tutte le forze politiche a condannare questo gravissimo

gesto. Non solo è stato un pericolo per il povero cucciolo, ma avrebbe

potuto essere anche un pericolo per i cittadini. Ancora un fatto

gravissimo contro un povero animale in Umbria

Dott. Niccolò Francesconi

Dirigente Generale Settore Fondamentale

Guardia Nazionale Ambientale