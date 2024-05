ROMA, MILANI (FDI): FERMA CONDANNA PER MANIFESTIA TESTA IN GIU’ NEL MUNICIPIO LE TORRI

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

ROMA, MILANI (FDI): FERMA CONDANNA PER MANIFESTI A TESTA IN GIU' NEL

MUNICIPIO LE TORRI

“Esprimo la mia piena solidarietà al presidente del Municipio Le Torri per

gli ignobili manifesti apparsi stamane che raffigurano Piazzale Loreto con

il presidente Nicola Franco al posto di Mussolini a testa in giù. E dove

compaiono i nomi dei protagonisti dello sgombero dei giorni scorsi di un

centro sociale degli anarchici insurrezionalisti. Ferma condanna per un

atto vile degno della peggior specie, una ritorsione che però non fermerà

l’azione dello Stato, delle istituzioni e del presidente Franco nel

ripristino della legalità nel territorio. Anzi la renderà ancor più forte e

tenace”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani