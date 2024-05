PATTINAGGIO. Il medagliere dell’Italia sale a quota 9 al Campionato Europeo Gruppi Spettacolo e Sincro

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 Anche la seconda giornata di gare non ha lasciato l’Italia a bocca asciutta. Sommando le sei medaglie di ieri e le tre di oggi, la nostra Nazionale si porta a quota nove.

Tutto procede per il meglio, dunque, al Campionato Europeo di pattinaggio Gruppi Spettacolo e Sincronizzato. Ad ospitare l’evento, organizzato dallo Skating Club Albinea, è il PalaBigi di Reggio Emilia, in via Guasco. Fino a domani sera, sabato 11 maggio, a contendersi gli otto titoli europei in palio saranno 74 squadre provenienti da Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Danimarca, Olanda, Israele e ovviamente Italia. Nella pista emiliana gareggeranno le seguenti specialità: Quartetti (Cadetti, Junior e Senior), Gruppi Junior, Piccoli Gruppi, Grandi Gruppi e Sincronizzato (Junior e Senior).

Nella giornata di oggi i primi a scendere in pista sono stati i Quartetti Senior, 9 team totali. E se la medaglia d’oro è finita al collo del team spagnolo tutto maschile Artistic Skating Cunit con “Vortex” (66.94 punti), l’argento è italiano grazie ai vice campioni nazionali Dejavu (Rollclub Maserà, Padova) con “Rinascita” (57.55); bronzo per il Portogallo con gli Endless Troopers e il loro “Miss employed” (53.64). Finiscono quarti i Fly Roller Diamond (UP Persicetana, Bologna) con “Plaza de Espana”.

Largo poi allo spettacolo dei 13 Gruppi Junior in gara. Primo gradino del podio per i campioni italiani in carica Division (Portogruaro, Venezia) con “To see the stars again” che ottiene un punteggio di 34.50; seconda la Spagna con gli Artistic Skating Cunit e il loro “Sculptores of destiny” che vale 33.71, infine terzi i connazionali iberici Cpa Gondomar con “Unusual destiny”, 33.20. Gli Hanami (Montebelluna Maser, Treviso) con “Ancora uno!” chiudono quarti e sesti gli Show Roller Team (Pattinaggio Vazzola, Treviso) con “Diario di bordo”.

Chiudono la giornata in bellezza i Piccoli Gruppi, 12 in totale. In questo caso dopo la prima posizione ipotecata dagli spagnoli Artistic Skating Cunic che meritano 41.27 con “No essence”, la seconda piazza è azzurra grazie ai “soliti” Dejavu (Roll Club Maserà, Padova) che, già campioni Nazionali, ottengono 39.66 con “The happening”. L’ultimo gradino del podio è ancora della Spagna con i Cpa Tona ed “Eternal Data”, 37.97. Gli altri team italiani in gara slittano al quarto e al quinto posto e sono rispettivamente gli Italian Show (Sc Mottense, Treviso) con “Eccentric and surrealist Dalì” e i Roma Roller Team (ASD PAR, Roma) con “There is still time for one last competition”.

Le medaglie di oggi, venerdì 10 maggio 2024:

QUARTETTI SENIOR

1. Artistic Skating Cunit (ESP)

2. Dejavu (ITA)

3. Endless Troopers (POR)

GRUPPI JUNIOR

1. Division (ITA)

2. Artistic Skating Cunit (ESP)

3. Cpa Gondomar (ESP)

PICCOLI GRUPPI

1. Artistic Skating Cunit (ESP)

2. Dejavu (ITA)

3. Cpa Tona (ESP)

Foto di Raniero Corbelletti (Nella copertina Dejavu – Piccoli Gruppi)

