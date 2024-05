+++OCCHIO ALLE TRUFFE: ABUSIVISMO FINANZIARIO: CONSOB OSCURA 4 SITI INTERNET ABUSIVI – COMUNICATO STAMPA DEL 10 MAGGIO 2024 +++

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

Alle Redazioni

Pubblicato sul sito http://www.consob.it il comunicato stampa relativo all’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/comunicato-stampa-del-10-maggio-2024/10194

