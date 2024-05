(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 Segnaliamo all’indirizzo web

https://www.unipr.it/node/105207

il comunicato stampa relativo al prossimo appuntamento degli Aperitivi della conoscenza, gli incontri divulgativi dell’Università di Parma

COMUNICATO STAMPA

15 MAGGIO, AGLI APERITIVI DELLA CONOSCENZA SI PARLA DI “ROBOTICA SOCIALE E RIABILITAZIONE COGNITIVA”

Alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point, con la docente del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Olimpia Pino

Parma, 10 maggio 2024 – Robotica sociale e riabilitazione cognitiva è il tema scelto da Olimpia Pino (docente del Dipartimento di Medicina e Chirurgia) per il prossimo appuntamento degli Aperitivi della conoscenza, gli incontri di carattere divulgativo dell’Università di Parma.

L’incontro è in programma per mercoledì 15 maggio alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point, punto di informazione e accoglienza dell’Ateneo nel sottopasso del Ponte Romano.

Si legge nell’abstract: “L’esperienza che il Laboratorio di Psicologia cognitiva dell’Università ha maturato in questi anni nell’ambito della robotica umanoide ha permesso di comprendere la maturità, lo stato dell’arte e l’evoluzione di questa tecnologia. Nella consapevolezza dei contesti nei quali essa può essere utilmente applicata e di come può contribuire a migliorare la salute e la qualità degli interventi riabilitativi, il programma di ricerca attuale condiviso con colleghe e colleghi dei Dipartimenti di Ingegneria e Architettura e Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche mira a fornire supporto sociale ed emotivo a persone anziane con declino cognitivo, con particolare attenzione a progettazione, sviluppo e prototipizzazione di compiti di riabilitazione capaci di alleggerire il carico del personale sanitario e dei caregiver. L’innovatività del progetto risiede nel far sì che il robot umanoide Nao possa osservare e reagire ‘empaticamente’ in maniera puntuale a dati ambientali o interpersonali dei partecipanti analizzando in tempo reale stati emotivi riferiti, espressività facciale, preferenze e prestazione”.

Gli Aperitivi della conoscenza proseguono fino a fine giugno: il mercoledì alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point e il giovedì alle 18.30 nei quartieri. Sono aperti a tutte le persone interessate e sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Questa edizione è organizzata dall’Ateneo con la collaborazione del Comune di Parma (Assessorato alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri) e con la partecipazione dell’Associazione Amici Biblioteca San Leonardo, della Cooperativa Sociale Gruppo Scuola, di On/Off APS, di “Io sono Pablo” e di TurboLenta APS.

I seminari saranno tutti registrati e poi pubblicati sul canale YouTube dell’Università di Parma, in una playlist dedicata.

Info:

web https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/

Ufficio Stampa

U.O. Comunicazione Istituzionale e Cerimoniale

Università degli Studi di Parma

Via Università, 12 – 43121 Parma

http://www.unipr.it

[UNIPR_BANDIERA_SX_POS_RGB]