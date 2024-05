(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 ROMA, MUNICIPIO XIII – VENERDI’ 10 MAGGIO PRESIDIO SUL CONSULTORIO DI VIA SILVERI

PIAZZA SANTA MARIA DELLE FORNACI – ORE 16.30

Venerdì 10 maggio, alle ore 16.30, in Piazza Santa Maria alle Fornaci a Roma, avrà luogo un presidio per attenzionare la grave situazione in cui versano i consultori nel territorio del Municipio XIII. L’iniziativa è promossa dall’Assemblea delle donne e delle libere soggettività di via Silveri, da Cattive Ragazze aps e dal Coordinamento delle assemblee dei consultori delle donne e delle libere soggettività del Lazio, che hanno indetto questo presidio perché uno dei consultori, quello di Via Tornabuoni di Montespaccato, è chiuso dall’8 marzo e non si hanno notizie su quando riaprirà. L’utenza è dirottata soprattutto a via Silveri, in zona Gregorio VII – Cavalleggeri, che da anni versa in condizioni critiche.