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Agroalimentare

Agricoltura, Malan (FdI): con Coltiva Italia settore sempre più al centro delle politiche nazionali 

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Con l’approvazione del disegno di legge Coltiva Italia l’agricoltura diventa sempre più centrale nella politica del governo Meloni. Un governo durante il quale si è raggiunto il record degli investimenti in questo settore come mai era avvenuto prima, con una cifra complessiva stanziata in questi quattro anni che ammonta a 16,8 miliardi di euro, pari all’8 per cento del Pil nazionale. L’impegno profuso dal ministro Lollobrigida e dal sottosegretario La Pietra ha fatto sì che l’agricoltura italiana, che vanta eccellenze a livello mondiale, con un export che ha raggiunto quota 75 miliardi di euro, sia diventata un esempio anche in Europa, dopo anni in cui questo settore era stato considerato una sorta di ruota di scorta delle economie nazionali. In un periodo di oggettiva difficoltà dovuto ai rincari dei carburanti, il Coltiva Italia è una misura con benefici immediati e allo stesso tempo di livello strutturale, che dà risposte concrete ad un settore che per Fratelli d’Italia ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà sempre un fiore all’occhiello del nostro Made in Italy”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

(AGENPARL)
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