Comunicato stampa. Direzione dei Dipartimenti di Area Medica dell’Università di Foggia: riconfermati, per il quadriennio 2024/2028, i professori Maurizio Margaglione e Gaetano Serviddio.

di Foggia**: riconfermati,** per il quadriennio 2024/2028,** i professori

Maurizio Margaglione e Gaetano Serviddio.*

*Foggia, 9 maggio 2024. *Si sono svolte in questi giorni le elezioni per il

rinnovo delle cariche dei *Direttori dei Dipartimenti di Area Medica

dell’Università di Foggia* che hanno visto la conferma, per il quadriennio

2024/2028, dei professori *Maurizio Margaglione*, *Dipartimento di Medicina

Clinica e Sperimentale*, e *Gaetano Serviddio, Dipartimento di Scienze

Mediche e Chirurgiche*.

Il prof. *Maurizio Margaglione*, ordinario di genetica medica, è stato

eletto nella giornata del 7 maggio, con 54 preferenze. Hanno votato 90

elettori su 91 aventi diritto, con un’affluenza del 98,90%. In corsa con il

prof. Maurizio Margaglione, la prof.ssa Annamaria Petito, ordinaria di

Psicologia clinica, che ha ottenuto 36 preferenze.

Il prof. *Gaetano Serviddio*, ordinario di medicina interna, è stato eletto

ieri, 8 maggio, con 77 preferenze. Hanno votato 80 elettori su 88 aventi

diritto, 3 schede bianche, con un’affluenza del 90,91%. Il prof. Serviddio

era unico candidato.

“*Rivolgo a nome mio personale e della Comunità tutta le più sentite

congratulazioni ai colleghi Maurizio Margaglione e Gaetano Serviddio per la

conferma del prestigioso incarico alla guida dei Dipartimenti di Area

medica unitamente agli auguri di un lavoro proficuo che sappia tutelare e

valorizzare pienamente l’interesse generale nell’ottica di una

collaborazione sempre più integrata e sinergica. *

*Sono certo che entrambi continueranno a svolgere questo ruolo con la

competenza, la professionalità e il senso di responsabilità che li

contraddistinguono finalizzando il proprio operato al consolidamento degli

importanti traguardi raggiunti in questi ultimi anni, ma anche e

soprattutto, avviando nuove azioni volte al miglioramento delle attività

didattiche, di ricerca, di terza missione e assistenza. La nuova stagione

di riforme,** che sta per aprirsi **nell’area medico sanitaria, richiede

massima attenzione e l’assunzione di una leadership all’interno del sistema

universitario che deve essere orientata all’analisi delle criticità e

all’individuazione di proposte che ci consentano di raggiungere obiettivi

trasversalmente condivisi*.” *Ha dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo

Muzio.*

“*Ringrazio tutti coloro che hanno rinnovato la fiducia nella mia persona

e confermato alla guida del Dipartimento di Medicina Clinica e

Sperimentale. Alla base della scelta di ricandidarmi in qualità di

Direttore c’è la ferma volontà di continuare **a lavorare**, con spirito di

servizio e passione, a favore della comunità scientifica alla quale

orgogliosamente appartengo. Sono consapevole del grande impegno che tale

ruolo richiede e che mi accingo a svolgere con rinnovato entusiasmo. Tante

le sfide che ci attendono e che il Dipartimento di Medicina Clinica e

Sperimentale affronterà in forte sinergia con l’Ateneo nonché con il

Policlinico Riuniti di Foggia, sotto la direzione del dottor** Pasqualone,

al fine di potenziare l’offerta formativa in ambito bio-medico e di

ottimizzare l’offerta sanitaria territoriale*.” *Ha dichiarato il prof.

Maurizio Margaglione.*

“Abbiamo assistito ancora una volta ad una larghissima partecipazione

dell’area medica alle elezioni dei direttori di dipartimento che mostra

una comunità unita e forte nel perseguire gli obiettivi comuni. L’affetto

ed il sostegno unanime dei miei colleghi rafforza l’impegno a continuare

nel solco della condivisione rilanciando obiettivi sfidanti per lo sviluppo

di un’area strategica per l’intero territorio.

Un caloroso ringraziamento va agli studenti ed al personale amministrativo

il cui entusiasmo e supporto non sono mai venuti meno nel corso del mio

primo mandato. Nei prossimi mesi ci attendono momenti decisivi per il

futuro dell’Università di Foggia, nei quali l’area medica dovrà svolgere un

ruolo trainante per perseguire quel processo di cambiamento necessario allo

sviluppo della Comunità e del Territorio.”

*Ha dichiarato il prof. Gaetano Serviddio.*

*Profili biografici*

*Maurizio Margaglione*

Professore ordinario di Genetica Medica e Dirigente medico di II livello

presso gli “OO.RR.” di Foggia, il prof. Margaglione, classe 1963, era stato

di recente nominato, in qualità di esperto, del Comitato Nazionale delle

Malattie rare del Ministero della Salute (luglio 2023). Autore di oltre 300

pubblicazioni scientifiche internazionali, il prof. Margaglione è socio

della International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), Società

Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi (SISET), Società

Italiana di Genetica Umana (SIGU), Associazione Italiana dei Centri per la

cura dell’Emofilia (AICE), Federazione dei Centri di Sorveglianza

dell’Anticoagulazione (FCSA). E’ stato Consigliere nel Comitato Esecutivo

Nazionale della SISET 2002-2004 Editorial Board della rivista Thrombosis

and Haemostasis (1999-2003) Editorial Board della rivista Journal of

Thrombosis and Haemostasis (2003-2012) Principal Investigator e

Co-Investigator di progetti di ricerca finanziati dal Ministero della

Salute, dal Ministero della Ricerca e da Fondazioni Private.

Prof. Gaetano Serviddio

Classe 1971, laureato a Bari cum laude, Specializzato all’Università di

Foggia, esperienze all’Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra nel 1996

con l’IFMSA e Research fellowship all’Università di Valencia dal 2001 al

2003. Borsa di studio e training di ricerca sperimentale all’Università di

Torino nel 2001. Ufficiale medico dell’Aeronautica Militare (112° coso AUC

di Firenze) e distaccato al 61° stormo di Galatina (Lecce) 1999-2000.

Insignito del premio internazionale “Catherine Pasquier award” della

Society for Free Radical Research Europe all’Imperial College di Londra nel

2012. Senatore accademico per due mandati, membro eletto nella Commissione

Scientifica di Ateneo. Professore Ordinario di Medicina Interna Direttore

dell’Unità Operativa Complessa di Epatologia Universitaria Direttore del

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. Fondatore del Centro per la

Ricerca e la Cura Direttore della Scuola di specializzazione di Geriatria

all’Università di Foggia. È stato vice editore della rivista ufficiale

della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, autore di un libro

sulle Epatiti Virali, coautore del libro di testo per studenti universitari

di Metodologia Medica. Membro di società scientifiche nazionali ed

internazionali, Associated editor della prestigiosa rivista “Redox

Biology”, revisore internazionale di progetti competitivi. Membro del

tavolo bilaterale dell’ambasciata italiana in Korea nel 2016 e Co-Editor of

the international congress “ICON 2015: controversies in medical and

surgical medicine”, Manila e Cebu (Filippine). Top Italian Scientist dal

2018. Autore di oltre 300 pubblicazioni. Il prof. Serviddio è delegato del

Rettore alle Politiche strategiche in Sanità.

