Rai: Pd, Rainews come Istituto Luce, intervento fiume di Meloni in diretta

“Un intervento fiume trasmesso integralmente in diretta televisiva sulla Rai: Rainews come l’istituto luce” così in una nota i componenti democratici della commissione bicamerale di vigilanza Rai che sottolineano “nell’audizione di questa sera chiederemo conto anche di questo a Rossi e Sergio. La misura è colma sono ormai quotidiane e ripetute le violazioni di cui si sta macchiando l’attuale governance Rai. Quello di oggi è stato un intervento tutto politico, chiediamo che la Rai faccia la stessa cosa anche con gli altri leader di partito, a partire da Elly Schlein”.

