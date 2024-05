(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

Pnrr; Piero De Luca (Pd), su utilizzo fondi europei Fitto dà numeri a caso, ancora incertezza su quinta rata

“Fitto continua purtroppo a prenderci in giro senza chiarire dati e senza fornire nessuna indicazione precisa sull’utilizzo dei fondi europei. Non si smentisce il taglio completo di almeno 4 miliardi di progetti dalla revisione del Pnrr. Niente rispetto al pagamento della quinta rata già ridotta di 7,5 miliardi rispetto al programma iniziale. Nulla sullo stato di attuazione degli interventi per gli obiettivi della sesta rata. Conferme sui tagli per noi immotivati e sbagliati alle case ed ospedali di comunità. Se a questo aggiungiamo la cancellazione della decontribuzione Sud, il fatto che la Zes ancora non ha avviato la misura del credito d’imposta, che 4 regioni sono ancora in attesa dell’erogazione degli FSC, il quadro diventa davvero drammatico soprattutto per il Mezzogiorno. Basta favole! Ora aspettiamo risposte e azioni concrete. Altrimenti i danni saranno irreparabili” così il capogruppo democratico nella commissione Affari europei della Camera, Piero De Luca.

Roma, 8 maggio 2024