PENSPLAN: LA GIUNTA REGIONALE CONFERMA JOHANNA VAJA PRESIDENTE E MATTEO MIGAZZI AMMINISTRATORE DELEGATO

La Giunta regionale ha provveduto alle designazioni dei rappresentanti

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol all’interno della

Società Pensplan Centrum S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione, ha proposto la riconferma nella carica

di Presidente la dott.ssa *Johanna Vaja*, nella carica di Amministratore

Delegato il dott. *Matteo Migazzi* e in quella di Consigliere l’avv. *Maurizio

Roat*.

Per quanto riguarda invece il Collegio Sindacale, la Giunta guidata dal

Presidente *Arno Kompatscher* ha indicato quali rappresentanti della

Regione il dott. *Antonio Borghetti* in qualità di Presidente, la

dott.ssa *Viktoria

Rainer e Marco Aurelio Mazzoni* entrambi nel ruolo di Sindaci effettivi e

le dott.sse *Vera Hofer* e *Lorenza Saiani *come Sindaci supplenti.

“Grazie allo Statuto Speciale di autonomia, la Società *Pensplan Centrum

S.p.A.* rappresenta un unicum a livello nazionale nell’ambito della

promozione e dello sviluppo della previdenza complementare e

dell’educazione finanziaria – ha ricordato *Kompatscher* – costituendo un

vero e proprio pilastro del welfare regionale che ogni anno migliora sempre

di più i servizi a favore dei propri cittadini”.

*PENSPLAN: DIE REGIONALREGIERUNG BESTÄTIGT JOHANNA VAJA ALS PRÄSIDENTIN UND

MATTEO MIGAZZI ALS GESCHÄFTSFÜHRER*

Die Regionalregierung hat die Vertreter der Autonomen Region

Trentino-Südtirol in der Pensplan Centrum AG namhaft gemacht.

*Johanna Vaja* wurde für das Amt der Präsidentin des Verwaltungsrats, *Matteo

Migazzi* als Geschäftsführer und *Maurizio Roat* als

Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen.

Weiters hat die Regionalregierung unter der Führung des Präsidenten *Arno

Kompatscher *die Vertreter der Region im Aufsichtsrat namhaft gemacht, und

zwar* Antonio Borghetti* als Präsidenten, *Viktoria Rainer* und *Marco

Aurelio Mazzoni* als Mitglieder sowie *Vera Hofer* und *Lorenza Saiani* als

Ersatzmitglieder.

„Die Pensplan Centrum AG, die dank des Autonomiestatuts errichtet werden

konnte, ist im gesamtstaatlichen Vergleich eine einzigartige Gesellschaft

im Bereich der Förderung und Entwicklung der Zusatzvorsorge und der

Finanzbildung. Sie stellt einen wichtigen Eckpfeiler des regionalen

Vorsorgesystems dar und erweitert jedes Jahr ihre Dienstleistungen für die

Bürgerinnen und Bürger“, betonte *Kompatscher*.

[image: Fig1_CDA_Pensplan-Centrum_reference.jpg]

