INVITO CONFERENZA STAMPA 10 MAGGIO – NOTTE BIANCA DEI MUSEI

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

VENERDI’ 10 MAGGIO

alle ore 12.00

presso la

SALA GUADAGNIN di PALAZZO RINALDI

MUNICIPIO DI TREVISO

si terrà la conferenza stampa di presentazione della

NOTTE BIANCA DEI MUSEI

18 MAGGIO

Musei cittadini aperti e in rete in occasione della Notte Europea dei

Musei

Spettacoli, iniziative e promozioni per l’arrivo a Treviso della Deejay

Saranno presenti:

Sindaco di Treviso

Assessore alla Cultura del Comune di Treviso

Assessore alla Città Produttiva del Comune di Treviso

Rappresentanti di Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione Imago

Mundi, Museo Nazionale Collezione Salce e Diocesi di Treviso

Comune di Treviso