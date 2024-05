(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

Bonessio: dare presto risposta ad Alma Nuoto su richiesta di prolungamento concessione della piscina comunale di viale dei Consoli

Roma, 08 maggio 2024 – Quest’oggi in Commissione Sport abbiamo affrontato la vicenda che riguarda lo storico impianto natatorio comunale viale dei Consoli nel Municipio VII dato in concessione alla SSD Alma Nuoto che dagli anni ‘80 gestisce la struttura pubblica, offrendo un servizio riconosciuto dagli atleti e dalle famiglie di quel territorio come valido e di qualità.

La società sportiva, che ha ottenuto negli ultimi decenni numerosi successi nell’ambito del settore giovanile del nuoto e pallanuoto, ha presentato domanda per ottenere un prolungamento del periodo di concessione così come previsto dalla normativa vigente a fronte degli investimenti di potenziamento e miglioramento della struttura pubblica per oltre un milione di euro fatti nel corso degli anni. Ma, come hanno spiegato il rappresentante della società Massimo Tafuro e l’avv. Andrea Novelli, la società da circa sei anni è ancora in attesa di una risposta da parte degli uffici. Sono soddisfatto che il Funzionario dell’Ufficio Tecnico del Dipartimento Sport abbia assicurato che a breve ci sarà la ripresa dell’istruttoria per dare finalmente riscontro alla richiesta del concessionario.

Auspico che ciò possa accadere in tempi davvero brevi perché il superamento di questa lunga fase di stallo e inerzia amministrativa consentirà di garantire agli atleti e alle famiglie la continuità negli anni del servizio e al concessionario di programmare l’attività e pianificare gli investimenti per la custodia di un importante bene patrimoniale di Roma Capitale. La Commissione Sport tornerà comunque prima della pausa estiva a occuparsi della vicenda per conoscerne l’esito.

Così, in una nota, il consigliere capitolino e presidente della Commissione Sport Nando Bonessio.