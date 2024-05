(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 Camera dei Deputati

Ufficio stampa

Comunicato

7 maggio 2024

La Costituzione di tutti – Dialogo sul premierato – Mercoledì alle 17 diretta webtv – Intervengono Fontana e Meloni

Mercoledì 8 maggio, alle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno “La Costituzione di tutti – Dialogo sul premierato”. Saluti del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, del Ministro per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Introducono Angelino Alfano, Presidente Fondazione De Gasperi, Margherita Boniver, Presidente Fondazione Craxi. Intervengono Giovanni Orsina, Professore ordinario di Storia contemporanea, Luiss Guido Carli, Francesco Clementi, Professore ordinario di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Anna Maria Poggi, Professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Torino, Luciano Violante, Presidente onorario Fondazione italiadecide. Modera la giornalista Maria Latella. Conclude Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio. L’appuntamento – organizzato dalla Fondazione De Gasperi in collaborazione con la Fondazione Craxi – viene trasmesso in diretta webtv.

Nota per le redazioni:

Per ciascuna testata sarà possibile l’accredito di un solo operatore.

La Sala della Regina aprirà alle 15.45. L’ingresso degli operatori video, ai fini del posizionamento, sarà consentito fino alle 16.30. Si raccomanda comunque a tutti i colleghi la presenza con largo anticipo.

