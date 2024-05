Comunicato stampa – Firma accordo bilaterale – Chieti – 9 maggio 2024

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

COMUNICATO STAMPA

Firma dell’Accordo bilaterale tra l’Università “Gabriele d’Annunzio”

e l’“Universidad Central del Este” – San Pedro (Repubblica Dominicana).

Chieti – 9 maggio – ore 11:00

Verrà sottoscritto il 9 maggio prossimo, alle ore 11:00, presso l’ufficio del Rettore nel Campus

di Chieti, un importante accordo bilaterale tra la “Universidad Central del Este” di San Pedro de

Macorís (Repubblica Dominicana) e l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di ChietiPescara. L’accordo, per le rispettive competenze, coinvolgerà più direttamente la “Escuela

Arquitectura y Urbanismo” dell’Ateneo dominicano ed il Dipartimento di Architettura di Pescara

della “d’Annunzio”. Oltre al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “Gabriele

d’Annunzio” di Chieti-Pescara, professor Liborio Stuppia, alla cerimonia della firma saranno

presenti il professor José HAZIM TORRES, Rettore de la “Universidad Central del Este”, la

professoressa Sandra OLAYA, referente per le relazioni Nazionali e Internazionali del

“Universidad Central del Este”, il professor Francesco Gravina, Direttore del Dipartimento di

Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes de la “Universidad Central del

Este” e Coordinatore Scientifico della Convenzione, il professor Paolo Fusero, Direttore del

Dipartimento di Architettura della “d’Annunzio” ed il professor Antonio Alberto Clemente,

Coordinatore Scientifico della Convenzione per il Dipartimento di Architettura.

“Ritengo questo accordo interessante – commenta il professor Paolo Fusero, Direttore del

Dipartimento di Architettura della “d’Annunzio” – perché si inserisce all’interno delle strategie

di internazionalizzazione che vedono il Dipartimento di Architettura impegnato a promuovere

lo scambio di conoscenze, culture e prospettive tra studenti e docenti di diverse nazionalità. Con

l’Università di Santo Domingo abbiamo in comune anche alcuni filoni di ricerca sulle tematiche

ambientali, quali, ad esempio, lo studio del contrasto e della mitigazione degli effetti del

cambiamento climatico sui nostri territori”.

“La convenzione con la Escuela Arquitectura y Urbanismo de la “Universidad Central del Este”

– aggiunge il professor Antonio Alberto Clemente, coordinatore scientifico della convenzione è un’occasione per approfondire una molteplicità di temi di ricerca che appartengono a entrambi

i contesti. Di questi i principali sono: l’adattamento ai cambiamenti climatici, la promozione

della mobilità sostenibile e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale”.

