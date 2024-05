INVITO CONFERENZA STAMPA “Realizzazione e rigenerazione impianti sportivi a San GIovanni Teatino” – Venerdì 10 Maggio 2024 ore 10.00

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 La S.V. è invitata alla *conferenza stampa che si terrà VENERDI’ 10

Maggio pv alle ore 10.00 presso la Sala Giunta del Comune di San

Giovanni Teatino* per la presentazione del*Progetto di “Realizzazione e

rigenerazione di impianti sportivi all’interno della Cittadella*

* dello Sport”.*

Il progetto, finanziato grazie al bando ministeriale “Fondo Sport e

Periferie 2023”, *prevede un importo **€ 995.000,00* di cui € 700.000,00

come contributo statale ed € 295.000,00 come fondi comunali.

San Giovanni Teatino è un piccolo comune nel territorio chietino. Esso è

fortemente caratterizzato dalla vivibilità e dalla estrema vicinanza ai

maggiori centri abitati (Chieti e Pescara) e dal crocevia delle

principali arterie stradali rappresentate dal

Raccordo Autostradale Chieti-Pescara (E80) e dallo Svincolo autostradale

A14, che permettono a questo piccolo paese di rivolgersi ad un turismo

sostenibile e salutistico, unico nel suo genere. Negli ultimi anni è in

crescita la domanda di spazi adatti

all’attività sportiva, utilizzando come risorsa l’impianto esistente

della ‘’Cittadella dello Sport’’, che garantisce la polivalenza delle

attività riconosciute dal C.O.N.I.

Per questo il comune ritiene opportuno adeguare, mettere a norma ed in

sicurezza, completare e ristrutturare gli spazi e le strutture

dell’impianto sportivo esistente.

Il progetto ha come obiettivi:

– offrire alla collettività maggior numero di sport fruibili, a favore

della promozione dell’attività sportiva (in un’area libera di circa

2.700mq è prevista la *realizzazione di un campo polivalente di basket e

calcetto ed uno da beach volley,* tutti adeguati

all’equivalente sport paraolimpico;

– riqualificare e rimodernare l’intera struttura, dandole un accezione

polifunzionale e di qualità; (sistemazione e/o realizzazione di

spogliatoi, tribune e strade di accesso);

– favorire un utilizzo ampliato delle strutture e dell’area verde da

parte delle utenze fragili;

– l’abbattimento delle barriere archiettoniche, inserendo sport

riconosciuti dal C.I.P. ;

– l’adeguamento dell’*impianto terminico ed energetico della struttura*;

– la creazione di un sistema di *recupero dell’acqua piovana* mediante

un serbatorio di accumulo, che ridurrebbe i costi di gestione, di

trattamento dell’acqua e il carico sul sistema fognario;

– favorire un utilizzo ampliato delle strutture e dell’area verde da

parte delle *utenze fragili*;

– migliorare i sistemi di gestione ambientale attraverso

l’implementazione della domotica.

Avere impianti sportivi a norma e funzionant è di fondamentale

importanza per la /Promozione della salute e del benessere/,

l’/inclusione sociale/, /lo sviluppo delle capacità e delle competenze/,

/l’attrazione di turismo e investimenti/,la possibilità di ospitare

/Gare Ufficiali ed eventi/ e creare un senso di di orgoglio e di

appartenenza nella comunità tra gli atleti più giovani e talentuosi che

diventano /rappresentanza della città./

Il Sindaco L’Assessore allo Sport

Giorgio Di Clemente Paolo Cacciagrano

