Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 06/05/2024

1a commissione: Onorificenze della Provincia di Bolzano

Parere negativo della 1a commissione legislativa al disegno di legge della Süd-Tiroler Freiheit per l’abolizione delle onorificenze locali.

Consiglio | ore 13:52

Lavori Consiglio: da domani la sessione di maggio

All’ordine del giorno, tra l’altro, interrogazioni su temi d’attualità, la designazione degli organi dell’Ufficio per la formazione politica e la partecipazione, mozioni di opposizione e maggioranza. Giovedì dalle 9.30 la presentazione di due relazioni di esperti sulla Festa dell’Europa: i/le rappresentanti dei media sono invitati.

